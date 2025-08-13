«Λεπτομέρειες για να κλείσει ο Ουναΐ στον Παναθηναϊκό με 8+2 εκατ.»!

Οι Πράσινοι παλεύουν εδώ και καιρό για το μεγάλο colpo με τον Μαροκινό μεσοεπιθετικό, δεν εγκατέλειψαν ποτέ την υπόθεσή του όπως έχει γράψει το SDNA και είναι διατεθειμένοι να βγάλουν ένα πολύ μεγάλο ποσό από τα ταμεία τους για να τον φέρουν ξανά στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με δημοσίευμα στη Γαλλία μάλιστα, συγκεκριμένα από την ιστοσελίδα "Sport.fr", ο διεθνής άσος οδεύει στον Παναθηναϊκό, καθώς "σύμφωνα με αρκετές πηγές, απομένουν μόνο μερικές λεπτομέρειες που πρέπει να οριστικοποιηθούν για να επισημοποιηθεί η συμφωνία"!

Το ρεπορτάζ κάνει λόγο για μεταγραφή ύψους 8 εκατ. ευρώ, συν 2 εκατ. ως μπόνους, η οποία αν ολοκληρωθεί, θα αποτελέσει την μία από τις ακριβότερες στην ιστορία του κλαμπ.

sdna.gr