Οι ενδεκάδες στο Ομόνοια Αραδίππου - Ε.Ν Υψωνα
ΓΗΠΕΔΟ
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Οι επιλογές των δύο προπονητών
Oμόνοια Αραδίππου και Ε.Ν Ύψωνα κοντράρονται στη Λάρνακα για την 2η αγωνιστική, με στόχο την πρώτη νίκη καθώς προέρχονται από ισοπαλία και ήττα αντίστοιχα. Πιο κάτω οι επιλογές των δύο προπονητών.
ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡ.: Ζίφκοβιτς, Κουμουρής, Ελ Μπουτσαταουί, Ποντικός, Ανθίμου, Βαν Μούλεμ, Χάιρο, Ευριπίδου, Ενρίκες, Γκονζάλεζ, Ντε Μάρκο.
Ε.Ν ΥΨΩΝΑ: Ρίχτερ, Ντε Λούκας, Ντα Γκράτσα, Παπαφώτης, Παναγίδης, Ταμπέκου, Πάρντο, Αθανασίου, Μπαχάσα, Τσεπάκ, Κιάκος.