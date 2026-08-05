ΦΩΤΟ: Η «έκρηξη» στο τελευταίο σφύριγμα!

Έκρηξη χαράς και ενθουσιασμού στις τάξεις του Απόλλωνα με το τελευταίο σφύριγμα του Πολωνού διαιτητή στο «Brann Stadion» που σφράγισε τη νίκη των Λεμεσιανών επί της Μπραν (1-0) που τους έδωσε το προβάδισμα για την πρόκριση στα πλέι οφ του Conference League.

Με τη λήξη της αναμέτρησης οι ποδοσφαιριστές και το τεχνικό τιμ των γαλάζιων πανηγύρισαν έξαλλα τη μεγάλη επιτυχία και αποθεώθηκαν από τους οπαδούς της ομάδας που έδωσαν το παρών τους στη Νορβηγία για το μεγάλο ματς.

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