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Αγγλία-Αργεντινή: Η ποδοσφαιρική κόντρα του αιώνα επιστρέφει με φόντο τον τελικό του

ΓΗΠΕΔΟ

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Αγγλία-Αργεντινή: Η ποδοσφαιρική κόντρα του αιώνα επιστρέφει με φόντο τον τελικό του

Θα παλέψουν για το δεύτερο εισιτήριο του μεγάλου τελικού του Μουντιάλ.

Το βράδυ της Τετάρτης (15/7, 22:00), στο Mercedes-Benz Stadium της Ατλάντα, δύο από τις μεγαλύτερες ποδοσφαιρικές δυνάμεις του πλανήτη θα αναμετρηθούν για το δεύτερο εισιτήριο του τελικού του Μουντιάλ, με την Αγγλία να αντιμετωπίζει την Αργεντινή.

Από τον θρυλικό προημιτελικό του 1986 με το «Χέρι του Θεού» και «το γκολ του αιώνα» από τον Ντιέγκο Μαραντόνα, μέχρι την αποβολή του Ντέιβιντ Μπέκαμ το 1998 και τη ρεβάνς των Άγγλων το 2002, κάθε συνάντηση των δύο εθνικών ομάδων συνοδεύεται από τεράστια ένταση και αμέτρητες ιστορίες.

Σαράντα χρόνια μετά τη βραδιά που σημάδεψε για πάντα αυτή την κόντρα, οι δύο ομάδες βρίσκονται ξανά αντιμέτωπες σε νοκ άουτ αγώνα Παγκοσμίου Κυπέλλου, με έπαθλο αυτή τη φορά την παρουσία στον μεγάλο τελικό.

Η πορεία των «Τριών Λιονταριών» μέχρι τους ημιτελικούς δεν ήταν εύκολη, αλλά απέδειξε πως διαθέτουν χαρακτήρα πρωταθλήτριας ομάδας.

Στον προημιτελικό απέναντι στη Νορβηγία βρέθηκαν πίσω στο σκορ, όμως γύρισαν το παιχνίδι με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Τζουντ Μπέλιγχαμ, ο οποίος συνεχίζει ένα εκπληκτικό τουρνουά και αποτελεί τον απόλυτο ηγέτη της ομάδας του Τόμας Τούχελ, έχοντας δίπλα του τον αρχηγό Χάρι Κέιν.

Από την άλλη, η Αργεντινή του Λιονέλ Σκαλόνι συνεχίζει την υπεράσπιση του τίτλου της, έχοντας δείξει ξανά πως διαθέτει το μέταλλο των μεγάλων ομάδων, με τρεις πολύ δύσκολες προκρίσεις στα νοκ-άουτ.

Στον προημιτελικό απέναντι στην Ελβετία χρειάστηκε την παράταση για να λυγίσει έναν εξαιρετικά δύσκολο αντίπαλο. Ο Λιονέλ Μέσι δεν βρήκε δίχτυα, με τους επιθετικούς της «αλμπισελέστε» να γίνονται για πρώτη φορά επιδραστικοί στο τουρνουά. Ο Χουλιάν Άλβαρες πέτυχε ένα εκπληκτικό γκολ στο 112ο λεπτό, πριν ο Λαουτάρο Μαρτίνες σφραγίσει την πρόκριση.

 

 

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World Cup 2026

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