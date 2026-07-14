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«Πρόταση 7 εκατ. ευρώ της Μοντερέι σε ΑΕΚ για Πινέδα-Στο 50-50 να ανανεώσει ή να πουληθεί»

ΓΗΠΕΔΟ

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«Πρόταση 7 εκατ. ευρώ της Μοντερέι σε ΑΕΚ για Πινέδα-Στο 50-50 να ανανεώσει ή να πουληθεί»

Στο Μεξικό λένε για πρόταση 7 εκατ. ευρώ της Μοντερέι του Αλμέιδα στην ΑΕΚ για τον Πινέδα. «Στο 50-50 να ανανεώσει ή να πουληθεί», αναφέρει ο έγκυρος ρεπόρτερ Σέζαρ Λουίς Μέρλο.

Αποφασισμένη να αποκτήσει τον Ορμπελίν Πινέδα είναι η Μοντερέι. Όπως αναφέρουν στο Μεξικό, η ομάδα του Ματίας Αλμέιδα έφτασε να προσφέρει 7 εκατ. ευρώ στην ΑΕΚ για την αγορά του 30χρονου μέσου, στον οποίο δίνει πολυετές συμβόλαιο με πολύ μεγάλες αποδοχές.

Μάλιστα, κάποια μεξικανικά ΜΜΕ αναφέρουν πως ο παίκτης έχει ήδη συμφωνήσει στους προσωπικούς όρους. Υπενθυμίζεται πως ο Πινέδα έχει συμβόλαιο ως το καλοκαίρι του 2027, με ρήτρα 8 εκατ. ευρώ (που θα πρέπει να καταβληθούν μεμιάς και όχι σε δόσεις), συνεπώς αν δεν καλυφθεί το συγκεκριμένο ποσό, η απόφαση ανήκει αποκλειστικά στην ίδια για το αν θα τον κρατήσει ως το τέλος του συμβολαίου του ή θα τον πουλήσει.

Ο έγκυρος δημοσιογράφος, Σέζαρ Λουίς Μέρλο, αναφέρει πως οι πιθανότητες είναι μοιρασμένες μεταξύ ανανέωσης με την ΑΕΚ και πώλησης. «Ρώτησα σήμερα πώς έχει το θέμα. Μου λένε 50-50. Οι πιθανότητες είναι 50% ο Ορμπελίν να δεχθεί να ανανεώσει στην ΑΕΚ όπου έχει ένα χρόνο ακόμα στο συμβόλαιο και 50% να τον αγοράσει η Μοντερέι για να έρθει στο Μεξικό υπό τις οδηγίες του Ματίας Αλμέιδα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

sport-fm.gr 

 

 

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Ελλαδα

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