ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Γι' αυτό φεύγει από τον Παναθηναϊκό και ντύνεται στα γαλαζοκίτρινα ο Λημνιός

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Γι' αυτό φεύγει από τον Παναθηναϊκό και ντύνεται στα γαλαζοκίτρινα ο Λημνιός

Ντύνεται στα γαλαζοκίτρινα ο Λημνιός.

Τελειωμένη θεωρούν οι συνάδελφοι στην Ελλάδα τη μεταγραφή του Δημήτρη Λημνιού στον ΑΠΟΕΛ. Συγκεκριμένα, σε δημοσίευμά της η ελλαδική ιστοσελίδα sport-fm.gr, εξηγεί και τους λόγους πίσω από αυτή την απόφαση του Παναθηναϊκού. Αναλυτικά:

«Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει να ενισχύεται με εντυπωσιακό τρόπο, καθώς έχει προχωρήσει σε πέντε πολύ σημαντικές προσθήκες ενόψει της νέας σεζόν, την στιγμή που ο Τζέικομπ Νίστρουπ, «χτίζει» στο Άπελντοορν της Ολλανδίας, την ομάδα του.

Μέσα στον σχεδιασμό συμπεριλαμβάνεται και η αποσυμφόρηση του ρόστερ, με τους «κομμένους» ποδοσφαιριστές να αναζητούν τον επόμενο σταθμό της καριέρας τους. Ανάμεσά τους και ο Δημήτρης Λημνιός.

Ο Έλληνας εξτρέμ, δεν βρίσκεται στα πλάνα του Παναθηναϊκού και οδεύει προς τον ΑΠΟΕΛ! Στο «τριφύλλι» υπάρχει έντονη κινητικότητα για την παραχώρηση του Λημνιού με την κυπριακή ομάδα να είναι έτοιμη να τον αποκτήσει και τους πράσινους να γλιτώνουν το μισό συμβόλαιό του!

Οι εξελίξεις, αναμένεται να έρθουν άμεσα με τον Λημνιό να αποχωρεί από τον Παναθηναϊκό, έχοντας αγωνιστεί σε 30 ματς, με 1 γκολ και μια ασίστ, ενώ πέρυσι έπαιξε ως δανεικός στη Φορτούνα Σιτάρντ με «γεμάτη» σεζόν (36 συμμετοχές, 2 γκολ, 8 ασίστ)».

Κατηγορίες

Ελλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Γι' αυτό φεύγει από τον Παναθηναϊκό και ντύνεται στα γαλαζοκίτρινα ο Λημνιός

Ελλάδα

|

Category image

Οι έξι γυναίκες διαιτητές που γράφουν ιστορία στο Μουντιάλ

World Cup 2026

|

Category image

Ή θα αστράφτουν από δικαιοσύνη ή ας βάλουμε τσακροκλειδωνιά

Απόψεις

|

Category image

Σκαλόνι: «Ο Μέσι δεν νοιάζεται για τα ρεκόρ. Σήμερα ήθελε να παίξουν και άλλοι παίκτες»

World Cup 2026

|

Category image

Μουντιαλική εκτόξευση για τον ελεύθερο Λούκασεν: Το γκολ με Κροατία και η πρόταση της Πάφου

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Μουντιάλ 2026: Οι πρώτοι σκόρερ όλων των εποχών - Στη δεκάδα ο Χάρι Κέιν!

World Cup 2026

|

Category image

To μήνυμα του Ρονάλντο μετά το 0-0 της Πορτογαλίας με την Κολομβία

World Cup 2026

|

Category image

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της ημέρας

TV

|

Category image

Άνετη νίκη για την Αργεντινή και 3x3 με τον Μέσι να συνεχίζει το σερί του!

World Cup 2026

|

Category image

Το πλήρες πρόγραμμα των νοκ άουτ-Σούπερ ματς στους «32» και μεγάλα ντέρμπι στους... «16»

World Cup 2026

|

Category image

Αλγερία και Αυστρία πέρασαν... παρέα σε φινάλε-θρίλερ αφήνοντας εκτός το Ιράν

World Cup 2026

|

Category image

Έκανε την ανατροπή και πήρε ιστορική πρόκριση το Κονγκό - Έμειναν στο μηδέν Κολομβία και Πορτογαλία

World Cup 2026

|

Category image

Ένα πεντάλεπτο ήταν αρκετό για την Αγγλία

World Cup 2026

|

Category image

Ο Βλάσιτς έστειλε τη Χρβάτσκα στα νοκ άουτ

World Cup 2026

|

Category image

Μαρκ Στέιν: «Υποψήφιος για επιστροφή στο ΝΒΑ ο Λόνι Γουόκερ»

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη