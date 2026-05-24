«Ο ΠΑΟΚ δεν ενεργοποιεί την οψιόν του Ιβανούσετς και ο Κροάτης αποχωρεί από την ομάδα»

Κάπου εδώ ολοκληρώνεται η καριέρα του Λούκα Ιβανούσετς με τα «ασπρόμαυρα», καθώς σύμφωνα με ολλανδικό δημοσίευμα ο ΠΑΟΚ δεν ενεργοποιεί την οψιόν αγοράς του παίκτη, ο οποίος επιστρέφει στη Φέγενορντ.

Πίσω στη Φέγενορντ επιστρέφει ο Λούκα Ιβανούσετς όπως όλα δείχνουν, καθώς ο Κροάτης δεν κατάφερε να πείσει ποτέ τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ ώστε να ενεργοποιήσουν την οψιόν αγοράς του.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Ολλανδία, ο «Δικέφαλος του Βορρά» πήρε την απόφαση να μην πληρώσει τη ρήτρα του Ιβανούσετς, καθώς ο μεσοεπιθετικός δεν βρίσκεται στα αγωνιστικά πλάνα του συλλόγου. Μάλιστα το ίδιο δημοσίευμα αναφέρει χαρακτηριστικά πως ούτε η Φέγενορντ δείχνει να τον υπολογίζει και αναμένεται να αποχωρήσει οριστικά από τον σύλλογο.

Πίσω στη Φέγενορντ επιστρέφει ο Λούκα Ιβανούσετς όπως όλα δείχνουν, καθώς ο Κροάτης δεν κατάφερε να πείσει ποτέ τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ ώστε να ενεργοποιήσουν την οψιόν αγοράς του.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Ολλανδία, ο «Δικέφαλος του Βορρά» πήρε την απόφαση να μην πληρώσει τη ρήτρα του Ιβανούσετς, καθώς ο μεσοεπιθετικός δεν βρίσκεται στα αγωνιστικά πλάνα του συλλόγου. Μάλιστα το ίδιο δημοσίευμα αναφέρει χαρακτηριστικά πως ούτε η Φέγενορντ δείχνει να τον υπολογίζει και αναμένεται να αποχωρήσει οριστικά από τον σύλλογο.

Ο 27χρονος φέτος απογοήτευσε, διότι σε 32 εμφανίσεις σκόραρε μόλις δύο γκολ, ενώ μοίρασε τέσσερις ασίστ.

sport-fm.gr