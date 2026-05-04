Με δυο αστέρια το νέο σήμα του Κυπελλούχου, ΟΦΗ

Ο ΟΦΗ κατάφερε να γράψει ιστορία κατακτώντας το φετινό Κύπελλο Ελλάδας, το δεύτερο στην ιστορία του και το πρώτο έπειτα από το '87.

Οι Κρητικοί το γιόρτασαν και με το παραπάνω, ξέρουν ότι τη νέα σεζόν θα έχουν ευρωπαϊκές υποχρεώσεις μέχρι και το τέλος του τρέχοντος έτους και η φετινή τους επιτυχία δεν γινόταν να μην πάρει λίγο χώρο και στο σήμα της ομάδας.

Έτσι, μέσω social media παρουσιάστηκε στο ελαφρώς αλλαγμένο έμβλημα του ΟΦΗ με τα δυο αστέρια για τα Κύπελλα...