Σοκ στην Τσέλσι με Ντέρι, τρομακτική πτώση με το κεφάλι στο έδαφος και αποχώρηση με φορείο!

Ο 18χρονος εξτρέμ των «μπλε» του Λονδίνου, Τζέσι Ντέρι, έκανε άπαντες στο «Στάμφορντ Μπριτζ» να κρατήσουν την αναπνοή τους με τον τρόπο που σωριάστηκε στο έδαφος έπειτα από χτύπημα σε εναέρια μονομαχία λίγο πριν την ανάπαυλα του ματς με τη Φόρεστ.

Ευτυχώς, συνήλθε γρήγορα, αφού από τον τρόπο που έπεσε στο χορτάρι, χτυπώντας και το κεφάλι του, προκάλεσε τρόμο…

Οι συμπαίκτες του αμέσως έκαναν νόημα για ιατρική φροντίδα, την οποία έλαβε ο μικρός και με προσεκτικές κινήσεις του επιτελείου των Λονδρέζων τοποθετήθηκε στο φορείο και αποχώρησε από το ματς.

Σημειώνεται πως για πρώτη φορά βρέθηκε σε ματς της Premier League και ήταν η πρώτη του παρουσία στην 11άδα της Τσέλσι.