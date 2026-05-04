Δεν έρχονται οι οπαδοί της Βαλένθια - Έξτρα εισιτήρια για τους φίλους του Παναθηναϊκού

Και ξαφνικά εισιτήρια για το Game 3 του «τριφυλλιού» απέναντι στη Βαλένθια στο «T-Center», αφού η ισπανική ομάδα ενημέρωσε πως οι φίλοι της δεν θα βρεθούν στην Αθήνα μετά τα 2 breaks του Παναθηναϊκού στη «Roig Arena».

Έτσι οι Ισπανοί επέστρεψαν πίσω τα εισιτήρια, τα οποία η «πράσινη» ΚΑΕ ήδη έχει θέσει προς κυκλοφορία, με όσους θέλουν να βρεθούν στο «T-Center» να πρέπει να τρέξουν να προλάβουν μέσω της εφαρμογής CLUB 1908.