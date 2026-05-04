Δεν θα συνεχίσει στη Σεβίλλη ο Βλαχοδήμος

Εκτός Σεβίλλης βρίσκεται το ποδοσφαιρικό μέλλον του Οδυσσέα Βλαχοδήμου σύμφωνα με ισπανικό δημοσίευμα, το οποίο αναφέρει πως η ομάδα της Ανδαλουσίας έχει βρει ήδη τον αντικαταστάτη του διεθνούς Έλληνα τερματοφύλακα.

Παρά το γεγονός ότι Οδυσσέας Βλαχοδήμος είναι από τους ελάχιστους διασωθέντες της καταστροφικής σεζόν που διανύει η Σεβίλλη, η κακή οικονομική κατάσταση που βρίσκεται η ομάδα τον φέρνουν με το 1,5 πόδι εκτός Ανδαλουσίας.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα της “fichajes“, η Νιούκαστλ δεν είναι διατεθειμένη να δανείσει εκ νέου τον διεθνή Έλληνα τερματοφύλακα, αλλά ψάχνει να εξαργυρώσει την καλή αγωνιστική περίοδο με πώληση, με συνέπεια η Σεβίλλη να βγαίνει εκτός μάχης από τις ομάδες που θα παλέψουν για την υπογραφή του.

Ο Βλαχοδήμος έχει συμβόλαιο με τη Νιούκαστλ μέχρι και το καλοκαίρι του 2028.

