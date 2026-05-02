Η αποστολή του Παναθηναϊκού για την ΑΕΚ

Γνωστή έγινε η αποστολή του Παναθηναϊκού ενόψει της αναμέτρησης με την ΑΕΚ.

Οι πράσινοι οδεύουν στη αναμέτρηση με μια απώλεια της τελευταίας στιγμής καθώς ο Ρενάτο Σάντσες αισθάνθηκε ενοχλήσεις και θα είναι εκτός αποστολής, όπως και οι Κάτρης, Γεντβάι, Ντέσερς και Σισοκό.

Στην αποστολή αντίθετα, όπως αναμενόταν είναι ο Πάλμερ Μπράουν και ο Ζαρουρί.

Αναλυτικά οι παίκτες που αποτελούν την αποστολή…

Λαφόν, Κότσαρης, Τσάβες, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Τετέι, Ζαρουρί, Αντίνο, Μπακασέτας, Πάλμερ-Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Κοντούρης, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Παντελίδης, Ερνάντεθ, Πελίστρι, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος, Γιάγκουσιτς.