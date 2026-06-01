Τέλος ο Πέδρο Μάρκες από τον Απόλλωνα!

Ανακοίνωση από τον Απόλλωνα

Μετά τον Τόμας Λαμ, οι γαλάζιοι ανακοίνωσαν την ολοκλήρωση της συνεργασίας τους και με τον Πέδρο Μάρκες. 

Αναλυτικά: 

Η Εταιρεία Απόλλων Ποδόσφαιρο (Δημόσια) Λτδ ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Πέδρο Μάρκες.

Ο Πορτογάλος επιθετικός αγωνίστηκε με τη φανέλα της ομάδας μας τις τελευταίες τρεις αγωνιστικές περιόδους, καταγράφοντας 85 συμμετοχές και 35 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις.

Κατά τη διάρκεια της θητείας του στην ομάδα μας πρόσφερε σημαντικά γκολ και ιδιαίτερες στιγμές με την κυανόλευκη φανέλα αποτελώντας ένας εκ των αρχηγών της ομάδας μας τη λήξασα αγωνιστική περίοδο.

Η οικογένεια του Απόλλωνα Λεμεσού ευχαριστεί τον Πέδρο Μάρκες για την προσφορά και του εύχεται κάθε επιτυχία στη συνέχεια της ποδοσφαιρικής του καριέρας.

Γραφείο Τύπου

 

Απόλλων Λεμεσού

 

