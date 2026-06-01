Ανακοίνωσε την απόσυρσή του ο Μίλνερ!

Ο Τζέιμς Μίλνερ ανακοίνωσε με ανάρτησή του, ότι σταματάει από την ενεργό δράση, έπειτα από 24 σεζόν στην Premier League, στην ηλικία των 40 ετών.

Ο επί χρόνια παίκτης και αρχηγός της Λίβερπουλ, αλλά και όχι μόνο, δεν ξέχασε κανέναν, τους ευχαρίστησε όλους και μέσα από ένα μακροσκελές μήνυμα, ανέφερε, ότι αποσύρεται!

Συγκίνηση για την ανακοίνωση του Τζέιμς Μίλνερ, με τον Άγγλο να αποσύρεται από το ποδόσφαιρο. Μετά από 24 σεζόν, το ξεκίνημα στη Λιντς, τα πολλά χρόνια στη Λίβερπουλ, αλλά και στις άλλες του ομάδες, ο εμβληματικός αμυντικός, μέσω ανάρτησης ενημέρωσε για το κλείσιμο της καριέρας του.

Το μήνυμά του ξεκινά από το 2002 και το ντεμπούτο του στη Λιντς και φτάνει έως και την Μπράιτον, όπου πήρε μεταγραφή το 2023. Έπαιξε μόνο στην Αγγλία, 24 χρόνια, πήρε τα πάντα, «έγραψε» 61 εμφανίσεις με την εθνική Αγγλίας και αποχαιρετά το άθλημα, αλλά και τον κόσμο του, ως «θρύλος»

Αναλυτικά, η ανάρτηση του Μίλνερ:

