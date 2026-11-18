Στα 25 του χρόνια, ο Μπουκάγιο Σάκα αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους ποδοσφαιριστές της Άρσεναλ και της εθνικής Αγγλίας. Ωστόσο, πίσω από τα γκολ και τις ασίστ, κρύβεται μία ξεχωριστώ ιστορία ανθρωπιάς, η οποία ήρθε ξανά στο προσκήνιο μέσα από ένα ξεχωριστό αφιέρωμα της βρετανικής «Guardian» και λαμβάνει ιδιαίτερης εκτίμησης λόγω (και) των συγκυριών με τις φιλανθρωπικές οργανώσεις στη χώρα μας.

Ο Άγγλος εξτρέμ τιμήθηκε στις 26 Οκτωβρίου με το βραβείο Σόκρατες, στο πλαίσιο της τελετής της Χρυσής Μπάλας στο Λονδίνο, μία διάκριση που απονέμεται σε ποδοσφαιριστές με σημαντική κοινωνική και φιλανθρωπική δράση.

Η ιστορία της συνεργασίας του με τη μη κερδοσκοπική οργάνωση «BigShoe» ξεκίνησε το 2022, όταν ο ίδιος επικοινώνησε με τους υπευθύνους της, εκφράζοντας την επιθυμία του να βοηθήσει παιδιά στη Νιγηρία, τη χώρα καταγωγής των γονιών του. Μάλιστα, όπως αποκάλυψε η πρόεδρος της οργάνωσης, Βαλερί Φίσερ, αρχικά δυσκολεύτηκε να πιστέψει ότι το ηλεκτρονικό μήνυμα προερχόταν πράγματι από τον ποδοσφαιριστή της Άρσεναλ!

🚨🚨| Bukayo Saka has helped fund 𝟏𝟐𝟎 life-changing operations for children in Nigeria! 🥹❤️ The Arsenal star personally approached the BigShoe charity back in 2022, asking how he could help. He has also supported earthquake relief projects in Morocco and Turkey. An incredible gesture from Saka, who was represented for his work at the Ballon D'Or by winning the Sócrates Award👏 [@guardian_sport] — CentreGoals. (@centregoals) November 17, 2026

Οι 120 επεμβάσεις και το παιδί που ξαναβρήκε το φως του

Η πρώτη μεγάλη πρωτοβουλία του Σάκα αφορούσε τη χρηματοδότηση 120 χειρουργικών επεμβάσεων για παιδιά στην πόλη Κάνο της Νιγηρίας, τα οποία αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα υγείας, μεταξύ των οποίων κήλες και όγκους στον εγκέφαλο.

Η προσφορά του, όμως, δεν έμεινε εκεί, καθώς σε συνεργασία με την «BigShoe», συνέβαλε σε προγράμματα ιατρικής περίθαλψης στη Ρουάντα, όπου ένας 14χρονος, ο Μπιρινγκίρο, κατάφερε να ανακτήσει την όρασή του χάρη σε χειρουργική επέμβαση.

Ο νεαρός ήταν εκείνος που έστειλε μία συγκινητική επιστολή στον Σάκα, η οποία παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια της απονομής του βραβείου Σόκρατες, δίνοντας ακόμη μεγαλύτερη αξία στη συγκεκριμένη διάκριση. Παράλληλα, μέσα από τις δράσεις της οργάνωσης, περίπου 3.000 άνθρωποι στη Ρουάντα και τη Νιγηρία υποβλήθηκαν σε οφθαλμολογικούς ελέγχους, ενώ όσοι το χρειάζονταν έλαβαν γυαλιά οράσεως.

Στη Ρουάντα πραγματοποιήθηκαν επίσης παρεμβάσεις σε σχολικές εγκαταστάσεις, με την εξασφάλιση καθαρού πόσιμου νερού, τη δημιουργία βιβλιοθήκης και ειδικών χώρων για τις μαθήτριες.

Ο ρόλος της οικογένειάς του και η προσφορά που συνεχίζεται

Το αξιοσημείωτο είναι πως ο Σάκα δεν μένει μόνο στην οικονομική ενίσχυση των συγκεκριμένων πρωτοβουλιών, αλλά ενδιαφέρεται προσωπικά για την εξέλιξη των προγραμμάτων και την κατάσταση των παιδιών που βοηθά.

Η οικογένειά του συμμετέχει ενεργά στην προσπάθεια, με τη μητέρα του, Αντενίκε, να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στις φιλανθρωπικές του δραστηριότητες.

Ο διεθνής ποδοσφαιριστής έχει συνεισφέρει ακόμη στην παροχή προσωρινής στέγασης σε οικογένειες που επλήγησαν από τους καταστροφικούς σεισμούς στην Τουρκία και το Μαρόκο, ενώ το 2025 προσέφερε περισσότερες από 1.000 σχολικές στολές σε τέσσερα σχολεία της περιοχής Ίλινγκ του Λονδίνου, όπου μεγάλωσε.

Στα επόμενα σχέδια της οργάνωσης περιλαμβάνεται η εξασφάλιση υγειονομικής ασφάλισης για οικογένειες στη Νιγηρία, με τον Σάκα να επιθυμεί η βοήθεια που προσφέρει να έχει ουσιαστικό και μακροχρόνιο αντίκτυπο.

athletiko.gr