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Τον βλέπεις να «οπλίζει» από απόσταση; Απλά απόλαυσε τον Ντόνιμικ Σόμποσλαϊ!

ΓΗΠΕΔΟ

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Ο Σόμποσλαϊ με το 8 στην πλάτη (διόλου τυχαίο και απόλυτα σημαδιακό) «κάρφωσε» με τρομερό γκολ και την Τότεναμ και ο Ούγγρος πια γίνεται ένας από τους experts όταν «λοκάρει» τον στόχο και θέλει να στείλει την μπάλα στα δίχτυα από απόσταση!

Ο captain της Λίβερπουλ, αγωνιζόμενος με τη φανέλα και τον αριθμό που του δίνει και την αύρα του Τζέραρντ, διαμόρφωσε το τελικό 3-1 απέναντι στην Τότεναμ στο Λιγκ Καπ το βράδυ της Τρίτης, με υπέροχο τρόπο.

Στο 90ο λεπτό και με την μπάλα απόλυτα στρωμένη μπροστά του, δοκίμασε την «οβίδα» με το δεξί και τρέλανε όλο το «Άνφιλντ». Τόσο, που ακόμα και οι Αραούχο και Χάκπο πανηγύρισαν μόνοι τους γλιστρώντας στα γόνατα, ενώ άλλοι έπιαναν το κεφάλι τους με το θαύμα που μόλις είχαν αντικρίσει.

Ο «Σόμπο» ως πραγματικός ηγέτης το παίρνει πάνω του και δείχνει ότι θέλει να βοηθήσει τους «κόκκινους» όσο περνάει φυσικά και από το δικό του χέρι και κυρίως από τα πόδια του…

Και σε κάθε διαφορετική «αποστολή», τον βοηθά και το γεγονός πως πλέον έχει μετρήσει 13 γκολ από απόσταση από τη στιγμή που έβαλε τη φανέλα της Λίβερπουλ!

Με αυτή την επίδοση, είναι ο κορυφαίος στον συγκεκριμένο τρόπο σκοραρίσματος απ’ οποιονδήποτε παρόντα ποδοσφαιριστή στην Πρέμιερ Λιγκ, σε όλες τις διοργανώσεις!

england365.gr 

 

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