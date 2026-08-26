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Έμειναν αρκετά πίσω Μακρής και Αηλιώτης

ΓΗΠΕΔΟ

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Έμειναν αρκετά πίσω Μακρής και Αηλιώτης

«Taranto 26» - Σκοποβολή : Τραπ & Αεροβόλο τουφέκι 10μ.

Στο Τραπ της Σκοποβολής, οι Ανδρέας Μακρή και Γιάννης Αηλιώτης έμειναν αρκετά πίσω την πρώτη μέρα του αγωνίσματος σημειώνοντας επίδοση 68/75 και 64/75 δίσκους αντίστοιχα.

Οι 50 δίσκοι της δεύτερης μέρας προσφέρονται για βελτίωση στη θέση τους στην κατάταξη, αφού η πρόκριση μέσω της πρώτης οκτάδας είναι πλέον πολύ δύσκολη. Συνοπτικά τα αποτελέσματα :ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ – ΤΡΑΠ / Torricella Municipal Sport FacilityΤραπ (Α) (Day 1 / 75 δίσκοι) Ανδρέας Μακρή 68/75 (22ος)Τραπ (Α) (Day 1 / 75 δίσκοι) Γιάννης Αηλιώτης 64/75 (25ος)

Το αγώνισμα του Τραπ ολοκληρώνεται σήμερα Τετάρτη 26 Αυγούστου.Παράλληλα ξεκινούν και τα αγωνίσματα στα αεροβόλα, με την Μαριλένα Κωνσταντίνου να δίνει για ακόμη μια φορά το παρών στο Αεροβόλο Τουφέκι 10μ.

Το πρόγραμμα της Σκοποβολής (Ώρες Κύπρου)ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ – ΤΡΑΠ / Torricella Municipal Sport Facility10.00 Τραπ (Α) (Day 2 / 50 δίσκοι) Ανδρέας Μακρή10.00 Τραπ (Α) (Day 2 / 50 δίσκοι) Γιάννης Αηλιώτης19.00 Τραπ (Α) Τελικός * Ανδρέας Μακρή19.00 Τραπ (Α) Τελικός * Γιάννης ΑηλιώτηςΣΚΟΠΟΒΟΛΗ – ΑΕΡΟΒΟΛΟ ΤΟΥΦΕΚΙ / Torricella F. Albano10.15 Αεροβόλο Τουφέκι 10μ. (Γ) Προκριματικός Μαριλένα Κωνσταντίνου (27 συμμ.)13.30 Αεροβόλο Τουφέκι 10μ. (Γ) Τελικός * Μαριλένα ΚωνσταντίνουPhoto Credits : Στάθης Ιακωβίδης

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