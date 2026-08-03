Τζόλης: «Τώρα είναι η στιγμή μου – Ο Αρτέτα δεν θέλει να αλλάξω»

Ο Χρήστος Τζόλης παραχώρησε την πρώτη του μεγάλη συνέντευξη ως παίκτης της Άρσεναλ στο «Athletic». Ο Έλληνας διεθνής έκανε μια αναδρομή στο παρελθόν καταλήγοντας στην μεγάλη μεταγραφή του στους «κανονιέριδες».

Συγκεκριμένα, στάθηκε στους δανεισμούς του σε Τβέντε και Ντίσελντορφ, ενώ παράλληλα, μίλησε και για την πρώτη του δύσκολη θητεία στην Αγγλία με τη φανέλα της Νόριτς.

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε εκτενώς στην Άρσεναλ, επισημαίνοντας πως αποτέλεσε την πρώτη ομάδα που του έδειξε ενδιαφέρον το φετινό καλοκαίρι, αποκαλύπτοντας τις συζητήσεις που είχε με τον Μικέλ Αρτέτα.

Για τους δανεισμούς σε Τβέντε και Ντίσελντορφ:

«Ήταν τρελό. Ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία, παρότι ήταν μια δύσκολη περίοδος και για τις δύο ομάδες. Είναι ξεχωριστό γιατί έπαιξα το πρώτο μου παιχνίδι στο Emirates και τώρα είμαι παίκτης της Άρσεναλ».

Για την παρουσία του στη Νόριτς:

«Ήταν η δεύτερη επαγγελματική μου χρονιά και η ομάδα δεν ήταν πραγματικά έτοιμη για την Premier League. Αυτό έκανε δύσκολη την προσαρμογή και το να παίξω όπως μπορώ, γιατί είμαι πιο επιθετικός παίκτης που χρειάζεται μια ομάδα με κατοχή και πολλές ευκαιρίες.

Στο ποδόσφαιρο η πρόοδος δεν είναι πάντα ανοδική, όπου αμέσως παίζεις στο υψηλότερο επίπεδο. Ο χρόνος συμμετοχής δεν ήταν αρκετός για έναν νεαρό παίκτη ώστε να εξελιχθεί και αυτό ήταν το αρνητικό στη Νόριτς. Γι’ αυτό πήγα στο Ντίσελντορφ, για να ξαναβρώ την αυτοπεποίθησή μου, γιατί ήξερα ότι έχω τις ικανότητες να σκοράρω. Μπορεί να μην ήταν το κορυφαίο επίπεδο, αλλά ήταν σημαντικό να παίζω συνεχώς και να νιώθω ότι μπορώ να σκοράρω, να δημιουργώ και να αποδίδω καλά».

Για το πώς έμαθε για το ενδιαφέρον της Άρσεναλ:

«Ήταν η πρώτη ομάδα που έδειξε άμεσο ενδιαφέρον για μένα αυτό το καλοκαίρι. Πάντα υπάρχουν ομάδες που συζητούν, αλλά η Άρσεναλ ήταν η πιο συγκεκριμένη και αυτό κάνει πιο εύκολη την απόφαση να πεις 'θέλω μόνο να πάω εκεί και δεν θέλω να ακούσω τίποτα άλλο».

Για τις συζητήσεις με τον Μικέλ Αρτέτα, πριν υπογράψει:

«Μιλήσαμε περισσότερο για την πορεία μου. Ήθελε να μάθει για τη ζωή μου και την καριέρα μου. Ξέρει το στυλ παιχνιδιού μου και θέλει να κάνω τα ίδια πράγματα και εδώ. Δεν θέλει να αλλάξω.

Δεν μου είπε 'πρέπει να βάλεις 10 ή 15 γκολ', αλλά 'παίξε ελεύθερα και δείξε τις ικανότητές σου, και όλα θα έρθουν'. Αυτό βοηθάει στο επιθετικό τρίτο, γιατί όταν έχεις κατοχή θα έρθουν οι ευκαιρίες. Το θέμα είναι να είσαι έτοιμος και συγκεντρωμένος».

Για τον Αλέξις Σάντσες, το νούμερο του οποίου φοράει στην Άρσεναλ:

«Υπάρχουν κάποιες ομοιότητες, αλλά δεν ήταν αυτός ο λόγος που πήρα το 17. Απλώς δεν υπήρχαν πολλές επιλογές. Είναι ωραίο που το είχε και ο Σάντσες και ελπίζω να έχω την ίδια επιτυχία».

Ο Τζόλης ξεχώρισε και σε τεστ φυσικής κατάστασης στην προετοιμασία, με κάποιους να τον αποκαλούν «Λεωνίδα»:

«Δεν ήταν όλοι οι παίκτες εκεί, οπότε έχουν ακόμα να δώσουν τα τεστ». «Ήταν δύσκολο. Είχα το πλεονέκτημα ότι είχα ξεκινήσει προετοιμασία με την Μπριζ και ήμουν ήδη έτοιμος. Φρόντιζα πάντα να είμαι σε καλή κατάσταση το καλοκαίρι».

Ένας παίκτης που δεν έχει ακόμη επιστρέψει είναι ο Μπουκάγιο Σάκα. Ο Τζόλης δήλωσε ότι ανυπομονεί να μάθει από αυτόν: «Παίζουμε σε παρόμοιες θέσεις, οπότε μπορείς να μάθεις πράγματα. Όταν υπάρχει σύνδεση στο γήπεδο, όλα γίνονται πιο εύκολα γιατί όλοι σκέφτονται στο ίδιο επίπεδο και στο σωστό timing».

Για τη σύγκριση του παιχνιδιού βασισμένο στον Νταβίντ Βίγια:

«Το στυλ του σώματός του είναι παρόμοιο με το δικό μου. «Δεν είμαστε οι πιο ψηλοί ως επιθετικοί, αλλά σε όρους φινιρίσματος, ήταν κορυφαίου επιπέδου. «Δεν λέω ότι είμαι στο επίπεδο του Ντέιβιντ Βίγια, αλλά έχουμε κάποιες ομοιότητες. Δεν ήταν ένας επιθετικός, επιθετικός. Ήταν ένας εσωτερικός εξτρέμ - ένας παίκτης αριστερής τσέπης που πήγαινε πάντα για γκολ. «Βλέπω τον εαυτό μου έτσι, επειδή δεν είμαι πάντα ένας τυπικός εξτρέμ. Μπαίνω μέσα πολύ και ο Βίγια, ως εξτρέμ/εσωτερικός εξτρέμ, ήταν κορυφαίου επιπέδου».

Τέλος, ο Τζόλης έστειλε το δικό του μήνυμα ενόψει της νέας σεζόν:

«Τα τελευταία τρία χρόνια έχω σημαντικό ρόλο στις ομάδες μου», λέει. «Νιώθω πιο έτοιμος για την Premier League. Δεν είμαι ο ίδιος παίκτης που ήμουν στη Νόριτς. Το νιώθω στο σώμα και στο μυαλό μου. Τώρα είναι η στιγμή μου να δείξω ότι είμαι έτοιμος».

sport-fm.gr