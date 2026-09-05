«Αυτό που σου καθορίζει τη μοίρα είναι η συνέπεια των αποτελεσμάτων» - O λόγος που έμεινε εκτός ο Μαλεκκίδης

Στην κάμερα της Cytavision μίλησε ο εκπρόσωπος Τύπου του Απόλλωνα, Φανούριος Κωνσταντίνου, πριν το ντέρμπι με την Ανόρθωση.

Αναλυτικά: Σε κάθε παιχνίδι στόχος είναι η νίκη. Τονίσαμε στους παίκτες πως δεν πρέπει να μας αποπροσανατολίσουν τα προλβήμα της Ανόρθωσης. Θα έρθουν για τη νίκη, είναι μεγάλη ομάδα και τη σεβόμαστε. Έχουμε σημαντικές απουσίες. Είναι μια πειραματική ενδεκάδα, ας ελπίζουμε πως θα ανταποκριθούν. Γι' αυτό βρίσκονται στο ρόστερ του Απόλλωνα. Αυτό που σου καθορίζει τη μοίρα είναι η συνέπεια των αποτελεσμάτων. Όλοι θα παίξουν με όλους. Το πρόγραμμα όλων έχει ντέρμπι. Δεν τελειώνει τίποτα ούτε την 3η ούτε την 4η αγωνιστική. Έχουμε ολοκληρώσει τις μεταγραφές μας. Ο Μαλεκκίδης πέρασε από γαστρεντερίτιδα.