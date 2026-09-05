Η θέση της Ανόρθωσης για τις αλλαγές του Ελ Μαέστρο και η κατάσταση του Φουρτάδο

Στη κάμερα της Cytavision μίλησε ο εκπρόσωπος Τύπου της Ανόρθωσης, Χαράλαμπος Παρπεττάς, ενόψει του αγώνα με τον Απόλλωνα αλλά και τις αλλαγές του Ελ Μαέστρο.

Αναλυτικά: Έχουμε δύσκολο παιχνίδι. Το πρόγραμμα τα έφερε με τέτοιο τρόπο ώστε να αντιμετωπίζουμε ΑΕΛ και Απόλλωνα. Ψηλές οι απαιτήσεις. Η ομάδα δεν παρουσιάστηκε όπως περιμέναμε. Ευελπιστούμε πως η Ανόρθωση θα παρουσιάσει ένα καλύτερο πρόσωπο. Να βελτιωθεί όσο γίνεται πιο πολύ. Είναι πολλές οι παράμετροι που παίζουν ρόλο στη διαμόρφωση της 11άδας. Στο παιχνίδι με την ΑΕΛ δεν ήμασταν καλοί. Ο προπονητής θεωρεί πως σήμερα είναι η καλύτερη ενδεκάδα. Ο Φουρτάδο θα αξιολογηθεί μέσα στην εβδομάδα ενόψει ΑΠΟΕΛ. Ο κόσμος είναι εντυπωσιακός. Αντιλαμβάνεται την προσπάθεια. Υπάρχει αισιοδοξία, ώστε σταδιακά χωρίς να παρασυρόμαστε, με το πλάνο και τη δουλειά η Ανόρθωση θα παρουσιαστεί όπως την θέλει ο κόσμος της.