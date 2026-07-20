ΒΙΝΤΕΟ: «Πακέτο» Ρόδρι σε Τραμπ - Δεν έφευγε από την σκηνή ο Αμερικανός Πρόεδρος

Σε μία στιγμή που θύμισε τα δικά μας εδώ στην Κύπρο, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έλεγε να κατέβει από την σκηνή στην απονομή του Μουντιάλ στην Ισπανία.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος πέρασε μπροστά από το αρχηγό της Ρόχα, Ρόδρι την ώρα που ο δεύτερος ήταν έτοιμος να σηκώσει στον ουρανό του Νιού Τζέρζεϊ το χρυσό αγαλματίδιο.

Όπως μπορείτε να δείτε, ο Τραμπ δεν ψήθηκε να την κάνει απ΄την σκηνή θέλοντας προφανώς να αποτελέσει μέρος των χιλιάδων κλικ της στιγμής.

Ο Ρόδρι όμως δεν «μάσησε». Τον κατάλαβε και τον περίμενε να κατέβει από την σκηνή πριν σηκώσει το τρόπαιο με τους συμπαίκτες του.

Εάν σας θυμίζει κάτι αυτή η εικόνα, η μνήμη σας δεν σας απατά. Καλά θυμάστε, το ίδιο έκανε (και το πέτυχε) ο δικός μας ο πρόεδρος στην απονομή δύο τροπαίων στην Πάφο.