27 πτήσεις για 24 ματς - Ο Ινφαντίνο ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων με τα ταξίδια του στο Μουντιάλ

Το Μουντιάλ 2026 διεξάγεται σε τρεις χώρες, τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και το Μεξικό, με 16 πόλεις υποδοχής, και λόγω της φάσης των ομίλων και του αυξημένου αριθμού ομάδων, διεξάγονται περισσότεροι αγώνες από ποτέ, συνολικά 104, επομένως η προσέλευση σε όλους τους αγώνες είναι αδύνατη.

Ωστόσο, το τίμημα αυτής της πολυτέλειας ήταν μια οικολογική καταστροφή τεράστιων διαστάσεων. Πετώντας με ιδιωτικό τζετ από τη μία άκρη της Βόρειας Αμερικής στην άλλη, ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο πέρασε πάνω από 66 ώρες στον αέρα και εξέπεμψε επιβλαβή αέρια. Σε σύντομο χρονικό διάστημα, κατάφερε να διαψεύσει όλες τις υποσχέσεις που είχε δώσει η FIFA πριν την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου, σύμφωνα με το «BBC».

27 πτήσεις σε 15 ημέρες

Σύμφωνα με το εν λόγω δημοσίευμα, ο Ινφαντίνο κατάφερε να παρακολουθήσει και να χαρτογραφήσει λεπτομερώς τις κινήσεις του ιδιωτικού αεροσκάφους «Gulfstream G650ER». Τα δεδομένα ραντάρ και οι εφαρμογές παρακολούθησης πτήσεων αποκάλυψαν εντυπωσιακές πληροφορίες από την έναρξη της διοργάνωσης έως και το τέλος της πρώτης φάσης.Το πολυτελές αεροσκάφος πραγματοποίησε όχι λιγότερες από 27 ξεχωριστές πτήσεις μεταξύ 16 πόλεων, διανύοντας συνολικά τουλάχιστον 50.000 χιλιόμετρα. Δεδομένου ότι αυτός ο τύπος αεροπλάνου καταναλώνει κατά μέσο όρο 1.800 λίτρα καυσίμου ανά ώρα πτήσης, οι υπολογισμοί των ειδικών έδειξαν ότι αυτή η υπερβολή του Τζιάνι Ινφαντίνο παρήγαγε περίπου 516 τόνους ισοδύναμου διοξειδίου του άνθρακα.

Αυτό σημαίνει ότι ο πρόεδρος της FIFA, μέσα σε μόλις 17 ημέρες πτήσεων, κατανάλωσε όσο διοξείδιο του άνθρακα παράγουν 78 απλοί πολίτες σε έναν ολόκληρο χρόνο. Το αεροπλάνο μπορεί να φιλοξενήσει έως και 19 άτομα, ενώ η FIFA αρνήθηκε να δώσει στοιχεία για τον αριθμό των επιβατών σε κάθε πτήση, καθώς και για το αν και πώς αντισταθμίζει τη ζημιά στο περιβάλλον, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Οι ενέργειες του προέδρου της FIFA έρχονται σε αντίθεση με τις δηλώσεις που είχε κάνει πριν από την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

«Είτε μιλάμε για το κλίμα, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις ασθένειες ή την αναπηρία, δεσμευόμαστε να αναλάβουμε τον ρόλο μας», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά.

Η μεγαλύτερη ημέρα ταξιδιού που καταγράφηκε ήταν στις 15 Ιουνίου, όταν πέταξε πάνω από 4.000 χιλιόμετρα από το Μαϊάμι στο Σιάτλ για να παρακολουθήσει τον αγώνα μεταξύ Βελγίου και Αιγύπτου, μόνο και μόνο για να επιβιβαστεί ξανά αμέσως μετά τον αγώνα και να πετάξει άλλα 1.500 χιλιόμετρα νότια προς το Λος Άντζελες, όπου παρακολούθησε τη μονομαχία μεταξύ Ιράν και Νέας Ζηλανδίας.

Η λίστα αγώνων που παρακολούθησε ο Ινφαντίνο στο Μουντιάλ

11 Ιουνίου: Μεξικό - Νότια Αφρική

11 Ιουνίου: Νότια Κορέα - Τσεχική Δημοκρατία

12 Ιουνίου: ΗΠΑ - Παραγουάη

13 Ιουνίου: Κατάρ - Ελβετία

13 Ιουνίου: Αυστραλία - Τουρκία

15 Ιουνίου: Βέλγιο - Αίγυπτος

15 Ιουνίου: Ιράν - Νέα Ζηλανδία

16 Ιουνίου: Αργεντινή - Αλγερία

17 Ιουνίου: Πορτογαλία - ΛΔ Κονγκό

17 Ιουνίου: Ουζμπεκιστάν - Κολομβία

18 Ιουνίου: Καναδάς - Κατάρ

19 Ιουνίου: Σκωτία - Μαρόκο

19 Ιουνίου: Αϊτή - Βραζιλία

20 Ιουνίου: Ολλανδία - Σουηδία

20 Ιουνίου: Τυνησία - Ιαπωνία

21 Ιουνίου: Ισπανία - Σαουδική Αραβία

21 Ιουνίου: Ουρουγουάη - Πράσινο Ακρωτήριο

22 Ιουνίου: Γαλλία - Ιράκ

23 Ιουνίου: Αγγλία εναντίον Γκάνας

23 Ιουνίου: Κροατία - Παναμάς

24 Ιουνίου: Βραζιλία - Σκωτία

25 Ιουνίου: Κουρασάο - Ακτή Ελεφαντοστού

26 Ιουνίου: Αίγυπτος - Ιράν

27 Ιουνίου: Κολομβία - Πορτογαλία

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