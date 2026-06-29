Stoiximan FIFA World Cup 2026™ Quiz Night: Η απόλυτη ποδοσφαιρική δοκιμασία έρχεται στην Murphy's Pub

Η Stoiximan, προσκαλεί τους λάτρεις της «στρογγυλής θεάς» σε μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στην ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Το «Stoiximan FIFA World Cup 2026™ Quiz Night» υπόσχεται να δοκιμάσει τις γνώσεις, τη μνήμη και τα αντανακλαστικά των ποδοσφαιρόφιλων, προσφέροντας παράλληλα μια μοναδική εμπειρία γεμάτη ανατροπές, συναγωνισμό και πλούσια δώρα.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, 6 Ιουλίου 2026, στις 20:00, στο φιλόξενο περιβάλλον της Murphy's Pub. Οι συμμετέχοντες, σχηματίζοντας ομάδες από δύο έως πέντε άτομα, θα έχουν την ευκαιρία να αναμετρηθούν σε γρήγορες ερωτήσεις για τις μεγαλύτερες στιγμές, τους πρωταγωνιστές και τα ιστορικά ρεκόρ που σημάδεψαν το World Cup ανά τους αιώνες. Τον ρυθμό της βραδιάς θα δώσουν οι Ηλίας Ανδρέου και Χρίστος Αλεξίου στον ρόλο των παρουσιαστών, οι οποίοι θα καθοδηγήσουν τις ομάδες από τη φάση των ομίλων μέχρι τον μεγάλο τελικό.

Η συμμετοχή στο Quiz Night είναι εντελώς δωρεάν, ενώ η Stoiximan εξασφαλίζει δωρεάν φαγητό και ποτό για όλους τους παίκτες που θα λάβουν μέρος. Παράλληλα, οι μεγάλοι νικητές της διοργάνωσης θα έχουν την ευκαιρία να κερδίσουν πλούσια συλλεκτικά δώρα. Μετά την ολοκλήρωση του παιχνιδιού γνώσεων, η ποδοσφαιρική εμπειρία θα κορυφωθεί με τη ζωντανή μετάδοση του κρίσιμου αγώνα για τη φάση των «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ο οποίος ξεκινά στις 22:00.

Λόγω του αυστηρά περιορισμένου αριθμού θέσεων, η είσοδος στον χώρο θα επιτρέπεται αποκλειστικά σε άτομα που έχουν προχωρήσει σε κράτηση και συμμετέχουν ενεργά ως παίκτες σε κάποια ομάδα, ενώ δεν θα υπάρχει δυνατότητα εισόδου για θεατές εκτός παιχνιδιού. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πραγματοποιήσουν τις κρατήσεις τους τηλεφωνικώς στο +357 96557420, με τη σχετική γραμμή να λειτουργεί από Δευτέρα έως Πέμπτη μεταξύ 08:30 και 17:00, καθώς και την Παρασκευή από τις 08:30 έως τις 15:00. Η καταληκτική ημερομηνία για τη δήλωση συμμετοχής είναι η Παρασκευή, 3 Ιουλίου 2026.

Σημειώνεται ότι δικαίωμα συμμετοχής έχουν αποκλειστικά άτομα άνω των 18 ετών. Επιπλέον, με τη συμμετοχή τους στην εκδήλωση, οι παρευρισκόμενοι αποδέχονται ότι ενδέχεται να πραγματοποιηθεί φωτογράφιση και βιντεοσκόπηση, με το αντίστοιχο υλικό να χρησιμοποιείται για σκοπούς επικοινωνίας και προβολής της διοργάνωσης από την εταιρεία.

Η Stoiximan σάς περιμένει να φτιάξετε την ομάδα σας, να ακονίσετε τις γνώσεις σας και να αποδείξετε στην πράξη αν έχετε όσα χρειάζονται για να σηκώσετε το τρόπαιο του World Cup Quiz Night.

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