ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Stoiximan: Πληθώρα επιλογών στο Βραζιλία-Ιαπωνία

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Stoiximan: Πληθώρα επιλογών στο Βραζιλία-Ιαπωνία

Το κείμενο που ακολουθεί είναι πληρωμένη διαφήμιση εκ μέρους της Stoiximan Cyprus | 18+ | Παιχνίδι είναι, θέλει όρια | https://safergambling.gov.cy/ | Η Stoiximan κατέχει άδεια Κλάσης Β’ από την ΕΑΣ με αριθμό B018

Συνεχίζεται απόψε στις 20:00 η αγωνιστική δράση για την φάση των «32» του Μουντιάλ με την αναμέτρηση Βραζιλία-Ιαπωνία,  με τη Stoiximan να προσφέρει πληθώρα επιλογών, στους φίλους του στοιχήματος και του ποδοσφαίρου.

Η νίκη της Βραζιλίας, προσφέρεται σε απόδοση 1.83 από τη Stoiximan, η ισοπαλία στα 3.89 και η επικράτηση της Ιαπωνίας στα 5.08.

Το ενδεχόμενο η πρόκριση να κριθεί στην παράταση δίνεται στα 6.20 και στα πέναλτι στα 6.00. Το να μπει το πρώτο γκολ της αναμέτρησης με πέναλτι αποτιμάται στα 7.10 και το ενδεχόμενο τα κόρνερ να ξεπεράσουν τα 9,5 στα 2.10.

Έως 50€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

Το να σκοράρει ο Βινίσιους έχει απόδοση 2.30 και το να σκοράρει ο Ουέντα 3.65. Τέλος, το να μπει γκολ μετά το 28ο λεπτό προσφέρεται στα 2.15 και το να λήξει ισόπαλο το πρώτο ημίχρονο στα 2.20.   

Έως 50€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

Παιχνίδι που θα βρείτε στην Stoiximan με 0% γκανιότα*!

*0% γκανιότα σημαίνει καθόλου προμήθεια για την εταιρεία και κατά συνέπεια μεγαλύτερες αποδόσεις του στοιχήματος παγκοσμίως στις αποδόσεις για το 12Χ στο ποδόσφαιρο και τον Νικητή Αγώνα στο μπάσκετ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ!

Οι αποδόσεις υπόκεινται σε αλλαγές.

Φυσικά πάντα για νέους παίκτες ισχύει το 100% στην πρώτη κατάθεση*.

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις

* Απαιτείται τζιράρισμα για σκοπούς ανάληψης

Και…μπόνους! Στους μεγάλους αγώνες η Stoiximan, η κορυφαία εταιρεία στοιχηματισμού στην Κύπρο, έχει ειδικές προσφορές που ανεβαίνουν live στο Stoiximan.com.cy κάθε μέρα.

Ακολούθησε την Stoiximan και στα social media (Facebook: @StoiximanCY, Instagram: @stoiximan_cyprus, Tiktok: @stoiximan_CY) για να μαθαίνεις πρώτος όλες τις προσφορές της!

Κατηγορίες

World Cup 2026

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Πυροδοτεί «βόμβα» με Πέδρο Μαρτίνεθ η μπασκετική Ρεάλ

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Θέλει να ενεργοποιήσει… βόμβα τύπου Λορέντζο Ινσίνιε η ΑΕΛ

ΑΕΛ

|

Category image

Απίστευτο: Πέτυχε... διάνα το ΑΙ για το Βραζιλία - Ιαπωνία!

World Cup 2026

|

Category image

Με τεράστια ανατροπή πήρε την πρόκριση για τους «16» η Βραζιλία

World Cup 2026

|

Category image

Και με τη βούλα πράσινος ο Ράστοντερ

Ελλάδα

|

Category image

BΙΝΤΕΟ: Η πρώτη μέρα της Ομόνοιας στο Κιέλτσε

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Λετονία μέρα… πρώτη για τον Άρη: Αρχίζουν οι διπλές προπονήσεις, εκτός οι τρεις διεθνείς

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Οι Αρχές ζητούν την παράδοσή του Μπίζλι για τις κατηγορίες περί παράνομου στοιχηματισμού

NBA

|

Category image

Είναι... μεταγραφή και μάλιστα επιπέδου

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

«Πρόδωσε» τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό ο ΜακΙντάιρ

EUROLEAGUE

|

Category image

Συμπαίκτης του Αντετοκούνμπο ο Γουίγκινς

NBA

|

Category image

Παραμένει στον ΠΑΟΚ ο Τάισον και ενσωματώνεται άμεσα στην προετοιμασία

Ελλάδα

|

Category image

Ανεπηρέαστος, κυριαρχικός και ιστορικός Τσιτσιπάς

Τένις

|

Category image

Έντονο ενδιαφέρον των Ράπτορς για την επιστροφή του Λέοναρντ στο Τορόντο

NBA

|

Category image

Τρομερή η ανακοίνωση της Τσέλσι για Μαρέσκα!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη