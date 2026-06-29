Stoiximan: Πληθώρα επιλογών στο Βραζιλία-Ιαπωνία

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Συνεχίζεται απόψε στις 20:00 η αγωνιστική δράση για την φάση των «32» του Μουντιάλ με την αναμέτρηση Βραζιλία-Ιαπωνία, με τη Stoiximan να προσφέρει πληθώρα επιλογών, στους φίλους του στοιχήματος και του ποδοσφαίρου.

Η νίκη της Βραζιλίας, προσφέρεται σε απόδοση 1.83 από τη Stoiximan, η ισοπαλία στα 3.89 και η επικράτηση της Ιαπωνίας στα 5.08.

Το ενδεχόμενο η πρόκριση να κριθεί στην παράταση δίνεται στα 6.20 και στα πέναλτι στα 6.00. Το να μπει το πρώτο γκολ της αναμέτρησης με πέναλτι αποτιμάται στα 7.10 και το ενδεχόμενο τα κόρνερ να ξεπεράσουν τα 9,5 στα 2.10.

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Το να σκοράρει ο Βινίσιους έχει απόδοση 2.30 και το να σκοράρει ο Ουέντα 3.65. Τέλος, το να μπει γκολ μετά το 28ο λεπτό προσφέρεται στα 2.15 και το να λήξει ισόπαλο το πρώτο ημίχρονο στα 2.20.

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