Βδομάδα μεταγραφών στον ΑΠΟΕΛ

Εβδομάδα εξελίξεων στον ΑΠΟΕΛ με τις πρώτες μεταγραφές να είναι προ των πυλών. Το τελευταίο διάστημα, οι διεργασίες στο γαλαζοκίτρινο στρατόπεδο ήταν έντονες, συνεπώς δεν θα αργήσουν να βγαίνουν τα πρώτα φιρμάνια προκειμένου να αρχίσει να σχηματίζεται το ρόστερ με το οποίο θα δουλέψει ο Νίκος Παπαδόπουλος.

Η προετοιμασία της ομάδας της Λευκωσίας ενόψει του νέου πρωταθλήματος θα ξεκινήσει την ερχόμενη Παρασκευή, 3 Ιουλίου. Ο Ελλαδίτης τεχνικός σε συνεργασία με τον Ζήση Βρύζα τις τελευταίες βδομάδες είχαν επαφές με τους υποψήφιους μεταγραφικούς στόχους. Κάποιες περιπτώσεις είναι σε ιδιαίτερα προχωρημένο στάδιο για να ανακοινωθούν. Ο ΑΠΟΕΛ θα προχωρήσει σε αρκετές προσθήκες την τρέχουσα μεταγραφική περίοδο και, παρ' όλο που δεν έχει ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, θα πρέπει να «τρέξει» για να μπορέσει ο προπονητής να μοντάρει την ομάδα.