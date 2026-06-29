Ανεβαίνουν οι... ταχύτητες με πολλά νέα πρόσωπα

To πρώτο ξεμούδιασμα έγινε από την Ομόνοια στην Κυπερούντα. Πλέον η προετοιμασία για το συγκρότημα του Χένινγκ Μπεργκ μπαίνει σε άλλη… ταχύτητα καθώς το σκηνικό μεταφέρεται από σήμερα στην Πολωνία και στο προπονητικό κέντρο που εδρεύει στο Κιέλτσε. Και θα υπάρχουν και νέα πρόσωπα καθώς θα ενσωματωθούν οι Φαμπιάνο, Παναγιώτης Ανδρέου, Ανδρέας Χρίστου, Άγγελος Νεοφύτου και ο… νέος Ανδρόνικος Κακουλλής αφού πήραν άδεια, μιας και ήταν μέχρι τις αρχές Ιουνίου σε υποχρεώσεις με την Εθνική Κύπρου. Ο Κύπριος επιθετικός, που επιστρέφει μετά από 1,5 χρόνο, είναι μαζί με τον ακραίο επιθετικό Τζέιντον Μοντνόρ τα δύο νέα αποκτήματα.

Η λογική λέει πως κατά την παραμονή της ομάδας στην Πολωνία θα αυξηθούν καθώς υπάρχει «πίεση» για δεξί ακραίο αμυντικό αλλά και αριστεροπόδαρο κεντρικό αμυντικό. Όσον αφορά την πρώτη περίπτωση, εδώ και καιρό είναι στο... μάτι ο 31χρονος Σλοβένος Ζαν Κάρνιτσνικ. Μάλιστα τα ΜΜΕ της συγκεκριμένης χώρας τονίζουν πως ήδη οι πράσινοι έχουν φτάσει σε καταρχήν συμφωνία με τον 31χρονο ακραίο αμυντικό που ήταν την τελευταία τριετία στην Τσέλιε. Σε μεταγενέστερο στάδιο θα γίνει κίνηση για τερματοφύλακα και ακραίο επιθετικό ενώ, σε μία μεταγραφική περίοδο, τα δεδομένα αλλάζουν από στιγμή σε στιγμή.

Το πρώτο φιλικό τεστ θα είναι απέναντι στην Ντιναμό Βουκουρεστίου στις 2 Ιουλίου και θα ακολουθήσει το πιο δυνατό επί πολωνικού εδάφους, με αντίπαλο την πρωταθλήτρια Ισραήλ, Χάποελ Μπερ Σεβά (5 Ιουλίου). Ο κύκλος των φιλικών θα κλείσει στις 9 Ιουλίου με αντίπαλο την Κορόνα Κιέλτσε.