«Βόμβα»: Προσύμφωνο με ομάδα του εξωτερικού για Μαέ!

Αποχωρεί εκτός συγκλονιστικού απροόπτου από την Ομόνοια ο Ράιαν Μαέ!

Σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχει προσύμφωνο με ομάδα του εξωτερικού για τον πρώτο σκόρερ του πρωταθλήματος και πλέον περιμένουμε τις οριστικές εξελίξεις.

Να σημειώσουμε πως η πρόθεση της Ομόνοιας δεν ήταν να πουλήσει τον Μαέ ωστόσο η πρόταση που κατατέθηκε στον ίδιο τον ποδοσφαιριστή ήταν εκτός συναγωνισμού.

Ο Βελγομαροκινός δεν ταξίδεψε με την υπόλοιπη αποστολή στην Πολωνία προκειμένου να οριστικοποιηθεί η μεταγραφή.

Ο Μαέ κατέστησε σαφές στους ιθύνοντες των πρασίνων πως θέλει να ολοκληρωθεί αυτή η μετακίνηση.

Ο 28χρονος επιθετικός, έκανε ονειρική σεζόν και τα νούμερα το πιστοποιούν. Σε 30 αγώνες πρωταθλήματος πέτυχε 25 γκολ και έδωσε 12 ασίστ. Είχε επίσης μία ασίστ σε έξι αγώνες στο Conference League ενώ σκόραρε δύο γκολ σε δύο αγώνες στο κύπελλο.