Μεγάλο το στοίχημα να... βρεθούν 42 γκολ και 21 ασίστ!

Μετά το αντίο του Γουίλι Σεμέδο, ετοιμάζεται να πει αντίο ακόμη ένας πρωταγωνιστής της περσινής σεζόν στην Ομόνοια.

Ο λόγος για τον Ράιαν Μαέ ο οποίος δεν ταξίδεψε στην Πολωνία αφού υπάρχει προσύμφωνα για μεταγραφή με ομάδα από το εξωτερικό που ικανοποίησε τα «θέλω» τόσο του παίκτη όσο και της ομάδας.

Η ομάδα προγραμματισμού έχει πλέον να καλύψει δύο μεγάλα κενά όσον αφορά το επιθετικό κομμάτι. Και αυτό γιατί αποχωρούν 42 γκολ και 21 ασίστ που οδήγησαν στο 22ο πρωτάθλημα.

Συνολικά πέρσι σε όλες τις διοργανώσεις ο Μαέ πέτυχε 27 γκολ και έδωσε 13 ασίστ και ο Σεμέδο είδε δίχτυα 23 φορές και έδωσε δέκα ασίστ.

Χ.Χ