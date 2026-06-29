Οι αλλαγές στους κανονισμούς διαιτησίας που θα ισχύσουν και στην Κύπρο

Σημαντικές αλλαγές προκύπτουν στους κανονισμούς διαιτησίας ενόψει της νέας αγωνιστικής χρονιάς.

Οι αλλαγές αυτές, βλέπουμε ήδη να εφαρμόζονται στο Παγκόσμιο Κύπελλο που είναι σε εξέλιξη ενώ από την 1η Ιουλίου θα αρχίσουν να εφαρμόζονται στους αγώνες των διοργανώσεων της UEFA (Champions, Europa και Conference League).

Οι κανονισμοί αυτοί θα ισχύουν και στις διοργανώσεις της ΚΟΠ από την ποδοσφαιρική χρονιά 2026 – 2027.

Στόχος των αλλαγών όπως έχουν αποφασιστεί από την IFAB (Διεθνές Ποδοσφαιρικό Συμβούλιο) είναι:

-Βελτίωση του πραγματικού χρόνου παιχνιδιού.

-Μείωση των καθυστερήσεων και της σκόπιμης διακοπής του ρυθμού του αγώνα.

-Ενίσχυση της αξιοπιστίας και αποτελεσματικότητας της διαιτησίας.

-Καλύτερη συμπεριφορά παικτών και παραγόντων προς τους διαιτητές.

Αναλυτικά οι σημαντικότερες αλλαγές:

Νέα διαδικασία σε πλάγια άουτ και από τέρματος λακτίσματα

Πλάγια επαναφορά ( Throw - in )

Εάν ο διαιτητής κρίνει ότι υπάρχει υπερβολική καθυστέρηση ή σκόπιμη καθυστέρηση στην εκτέλεση του πλάγιου άουτ:

-Θα ξεκινά ορατή αντίστροφη μέτρηση 5 δευτερολέπτων.

-Αν το πλάγιο δεν εκτελεστεί πριν ολοκληρωθεί η μέτρηση:

Το πλάγιο άουτ θα απονέμεται στην αντίπαλη ομάδα.

Απο τέρματος Λάκτισμα ( Goal Kick )

Εφαρμόζεται η ίδια αρχή της αντίστροφης μέτρησης 5 δευτερολέπτων.

-Αν η ομάδα καθυστερήσει να εκτελέσει το από τέρματος λάκτισμα:

Θα καταλογίζεται κόρνερ υπέρ της αντίπαλης ομάδας.

Νέοι κανονισμοί στις αλλαγές παικτών

Ο ποδοσφαιριστής που αντικαθίσταται πρέπει να εγκαταλείψει τον αγωνιστικό χώρο μέσα σε 10 δευτερόλεπτα:

Από τη στιγμή που εμφανιστεί ο πίνακας αλλαγής ή από τη στιγμή που δοθεί σχετική οδηγία από τον διαιτητή όπου δεν υπάρχει πίνακας αλλαγής.

-Αν δεν αποχωρήσει εγκαίρως:

Ο παίκτης οφείλει να βγει από το γήπεδο.

Ο αναπληρωματικός ΔΕΝ θα επιτραπεί να εισέλθει αμέσως.

Θα μπορεί να εισέλθει μόνο στην πρώτη διακοπή του αγώνα μετά την παρέλευση ενός λεπτού πραγματικού χρόνου από την επανέναρξη.

Τραυματισμοί και ιατρική φροντίδα

Όταν ένας παίκτης δεχθεί ιατρική περιθαλψη εντός αγωνιστικού χώρου ή η διακοπή του παιχνιδιού γίνει λόγω τραυματισμού του, τότε μετά την επανέναρξη του παιχνιδιού:

-Θα πρέπει να παραμείνει εκτός αγωνιστικού χώρου για 1 λεπτό πραγματικού χρόνου.

-Στόχος είναι η αποτροπή τακτικών καθυστερήσεων μέσω ψευδών ή υπερβολικών τραυματισμών.

Νέες αρμοδιότητες του VAR

1. Λανθασμένη δεύτερη κίτρινη κάρτα

Το VAR θα μπορεί να παρέμβει όταν υπάρχει σαφές και προφανές λάθος που οδηγεί σε αποβολή μέσω δεύτερης κίτρινης κάρτας.

2. Λανθασμένη ταυτοποίηση παίκτη

Όταν τιμωρείται λανθασμένος ποδοσφαιριστής με κίτρινη ή κόκκινη κάρτα.

Ή όταν ο διαιτητής αποδίδει λανθασμένα την παράβαση σε άλλη ομάδα.

3. Ξεκάθαρα λανθασμένο κόρνερ

Το VAR θα μπορεί να διορθώνει λανθασμένη απόφαση καταλογισμού κόρνερ.

Προϋπόθεση: Η εξέταση να μπορεί να ολοκληρωθεί άμεσα. Να μην προκαλείται καθυστέρηση στην επανέναρξη του αγώνα.

Μπορείτε να δείτε τις αλλαγές στους κανονισμούς διαιτησίας στον πιο κάτω σύνδεσμο (εδώ)