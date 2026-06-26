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Χέρι-χέρι στους «32» του Μουντιάλ, Ιαπωνία και Σουηδία

ΓΗΠΕΔΟ

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Χέρι-χέρι στους «32» του Μουντιάλ, Ιαπωνία και Σουηδία

Χέρι-χέρι στους «32» του Μουντιάλ προκρίθηκαν Ιαπωνία και Σουηδία, μετά την αποψινή μεταξύ τους ισοπαλία με σκορ 1-1 στο Ντάλας, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής του 6ου ομίλου του Μουντιάλ 2026.

Η ομάδα του Μοριγιάσου Χατζίμε με μία νίκη και δύο ισοπαλίες τερμάτισε στην 2η θέση του γκρουπ και στα νοκ άουτ θα βρεθεί απέναντι στην Βραζιλία, ενώ η τρίτη του ομίλου, Σουηδία, προκρίθηκε με 4 βαθμούς και θα περιμένει να μάθει τον αντίπαλό της στην επόμενη φάση του τουρνουά. 

Μετά από ένα πρώτο 45λεπτο χωρίς φάσεις, το δεύτερο μέρος ήταν εντελώς διαφορετικό από κάθε άποψη. Η Ιαπωνία κατάφερε στο 56' να μπει μπροστά στο σκορ με το ιδανικό τελείωμα του Μαέντα μετά την καταπληκτική πάσα του Ουέντα στον κενό χώρο. 

Οι πανηγυρισμοί για τους Ασιάτες κράτησαν μόλις 6 λεπτά, καθώς η Σουηδία έφτασε στην ισοφάριση στο 62' με το φοβερό σουτ του Ελάνγκα έξω από την περιοχή, ενώ στο 65' ο Ίσακ νικήθηκε από τον Σουζούκι στο τετ-α-τετ που είχαν. 

Στις καθυστερήσεις οι Σκανδιναβοί έχασαν τεράστια διπλή ευκαιρία για την ανατροπή, αρχικά με τον Σουζούκι να κάνει μεγάλη επέμβαση σε σουτ του Ελάνγκα, ενώ μετά το κόρνερ που εκτελέστηκε και πάλι ο πορτιέρε της Ιαπωνίας είπε «όχι» στην κεφαλιά του Ισακ, με την μπάλα να βρίσκει και στο οριζόντιο δοκάρι.   

Διαιτητής: Ιβάν Μπάρτον (Σαλβαδόρ)

Κίτρινες : Τανιγκούσι - Ίεν, Γιόκερες

ΙΑΠΩΝΙΑ (Μοριγιάσου Χατζίμε): Σουζούκι, Σουγκαβάρα, Ιτακούρα (39' Τανιγκούσι), Σέκο (75' Ουατανάμπε), Ίτο (66' Ντόαν), Τανάκα, Ντόν, Μαέντα, Νακαμούρα (75' Ναγκατόμο), Καμάντα, Ουέντα (66' Ογκάουα)

ΣΟΥΗΔΙΑ (Γκρέιαμ Πότερ): Ζέτερστρομ, Λάγκερμπιλκε, Λίντελοφ (88' Στάρφελτ), Ίεν (37' Μπέργκβαλ), Γκούντμουνσον (87' Νίγκρεν), Μπέρναρντσον (75' Σβένσον), Στρουντ (75' Σέμα), Αγιάρι, Ίσακ, Ελάνγκα, Γιόκερες

 

 

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