Ενεργοποιεί τη ρήτρα επαναγοράς για τον Νίκο Παζ και... περιμένει η Ρεάλ

Η Ρεάλ Μαδρίτης προχωρά στην ενεργοποίηση της ρήτρας επαναγοράς ύψους 9 εκατομμυρίων ευρώ για τον Νίκο Παζ, ενημερώνοντας επίσημα την Κόμο για την επιστροφή του νεαρού μέσου στο ρόστερ της.

Ωστόσο, οι Μαδριλένοι δίνουν στην ιταλική ομάδα ένα μικρό χρονικό περιθώριο μέχρι τη Δευτέρα, προκειμένου να τον αποκτήσει εκ νέου με ποσό που αγγίζει τα 60 εκατομμύρια ευρώ. Αν η Κόμο δεν προχωρήσει στην αγορά του, τότε ο 21χρονος θα επιστρέψει κανονικά στη Ρεάλ την επόμενη εβδομάδα και θα τεθεί εκ νέου προς παραχώρηση, με την τιμή του να μπορεί να ξεπεράσει τα 60 εκατομμύρια ευρώ.

Ο Παζ πραγματοποίησε εντυπωσιακή σεζόν με τη φανέλα της Κόμο, όντας καθοριστικός στην ιστορική της έξοδο στο Champions League, γεγονός που εκτόξευσε τη χρηματιστηριακή του αξία και έφερε άμεση αντίδραση από τη Ρεάλ.

Η εξέλιξη του Παζ θεωρείται εντυπωσιακή στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, με το μέλλον του να παραμένει ανοιχτό, παρά την άμεση επιστροφή του στη Μαδρίτη.

gazzetta.gr