Πλανητάρχες της μπάλας!

Όλα τα βλέμματα του φίλαθλου κόσμου αυτή την περίοδο είναι στραμμένα στο Παγκόσμιο Κύπελλο! Το Μουντιάλ άνοιξε τις πόρτες του στις 11/06/2026 και μέχρι τις 19/07/26 όλη η καρδιά του παγκόσμιου ποδοσφαίρου θα χτυπά στα γήπεδα των ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικού. Σε ένα Παγκόσμιο Κύπελλο πάντα τα μεγάλα αστέρια μαγνητίζουν τα βλέμματα, φιλοδοξώντας να κατακτήσουν το τρόπαιο ή να κάνουν την καλύτερη δυνατή πορεία με τις Εθνικές τους. Σήμερα σας παρουσιάζουμε δέκα από τα πολλά αστέρια που αναμένεται να μας συναρπάσουν με το θέαμά τους στη μεγαλύτερη γιορτή του ποδοσφαίρου. Ήδη κάποιοι άρχισαν να το κάνουν!

Εμπαπέ: Ο βασιλιάς της ταχύτητας

Ο Κιλιάν Εμπαπέ δεν είναι πλέον το παιδί-θαύμα που έκανε κρότο με την κατάκτηση του Μουντιάλ του 2018. Στα 27 του χρόνια βρίσκεται στο peak της καριέρας του χάρη στην ταχύτητα και την ευχέρεια που έχει στο σκοράρισμα. Με παγκόσμιο τίτλο ήδη στη συλλογή του και έχοντας πρωταγωνιστήσει σε δύο συνεχόμενα Μουντιάλ, ο Εμπαπέ θέλει να οδηγήσει ξανά τη Γαλλία στην κορυφή. Ήδη σκόραρε δύο φορές στην πρεμιέρα της Γαλλίας απέναντι στη Σενεγάλη.

Γιαμάλ: Το παιδί θαύμα

Ο Λαμίν Γιαμάλ είναι ίσως ο πιο συναρπαστικός νεαρός παίκτης που εμφανίστηκε τα τελευταία χρόνια στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, καθώς ήδη έχει πετύχει πολλά και σημαντικά κατορθώματα, τόσο με την Μπαρτσελόνα όσο και με την Εθνική Ισπανίας με την οποία σήκωσε το Euro 2024. Το Μουντιάλ 2026 αποτελεί ίσως το πιο σημαντικό ορόσημο της καριέρας του, εφόσον φυσικά οδηγήσει την Ισπανία στην κορυφή του κόσμου. Στην πρεμιέρα απέναντι στο Πράσινο Ακρωτήρι, μπήκε ως αλλαγή στο 71΄, αλλά δεν κατάφερε να αποτρέψει την ισοπαλία (0-0).

Μέσι: Για το back-to-back

Λίγοι αθλητές έχουν καταφέρει όσα πέτυχε ο Λιονέλ Μέσι. Μετά την κατάκτηση του Μουντιάλ το 2022, ολοκλήρωσε το μεγαλύτερο όνειρο της καριέρας του και δικαίως θεωρείται από πολλούς ο καλύτερος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών. Το 2026 θα είναι το Last Dance του σε Μουντιάλ και ιδανικά θα ήθελε να το κατακτήσει ξανά. Στην Ίντερ Μαΐάμι έχει χαρίσει μπόλικες στιγμές μαγείας, τις οποίες μπορούμε να χαρούμε ξανά στο Μουντιάλ. Πραγματοποίησε ονειρικό ξεκίνημα με το χατ τρικ που πέτυχε απέναντι στην Αλγερία, αφήνοντας πολλές υποσχέσεις για τη συνέχεια!

Χάαλαντ: Η μηχανή των γκολ

Ο Έρλινγκ Χάαλαντ έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια σε μηχανή των γκολ, ακόμα και στο πιο απαιτητικό επίπεδο της Premier League. Αυτό που έλειπε στον φορ της Μάντσεστερ Σίτι ήταν μία μεγάλη διοργάνωση με τα χρώματα της Νορβηγίας. Αυτή ήρθε το 2026 με τη συμμετοχή στο Παγκόσμιο Κύπελλο, με τους Σκανδιναβούς να φιλοδοξούν να αποτελέσουν την έκπληξη του τουρνουά. Στην πρεμιέρα απέναντι στο Ιράκ ο Χάαλαντ πέτυχε δύο γκολ, δείχνοντας από την αρχή τις προθέσεις του.

Βινίσιους: Τα σκήπτρα από τον Νεϊμάρ

Η Βραζιλία αναζητά το έκτο αστέρι στη φανέλα της και ο Βινίσιους Ζούνιορ αποτελεί τον παίκτη γύρω από τον οποίο χτίζεται η νέα γενιά της «σελεσάο», παίρνοντας ουσιαστικά τα σκήπτρα από τον Νεϊμάρ που θα δώσει το παρών, αλλά σίγουρα δεν μπορεί να βοηθήσει την αγαπημένη του Εθνική όπως παλιά. Απέναντι στο Μαρόκο, ο Βινίσιους σκόραρε για το 1-1.

Ντε Μπρόινε: Το κομπιούτερ...

Ο ιθύνων νους της Μάντσεστερ Σίτι του Πεπ Γκουαρδιόλα ήταν και ο ηγέτης μιας χρυσής γενιάς για το Βέλγιο που ξέφυγε από τη ναφθαλίνη και έγινε μία από τις πιο δυνατές Εθνικές! Ωστόσο, η διάκριση δεν ήρθε ποτέ και το Μουντιάλ 2026 είναι μια τελευταία ευκαιρία για διάκριση. Το Βέλγιο δεν έχει τις πιθανότητες του παρελθόντος για να πετύχει κάτι, ωστόσο o ποδοσφαιριστής της Νάπολι, θα κάνει τα πάντα για να φτάσει ώς το τέλος, παρότι το ξεκίνημα απέναντι στην Αίγυπτο (1-1) δεν ήταν το ιδανικό.

Ρονάλντο: Ο αειθαλής σταρ

Ακόμη και στα 41 του χρόνια, ο Κριστιάνο Ρονάλντο εξακολουθεί να βρίσκεται στο επίκεντρο του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Η πειθαρχία, η εργατικότητα και η φιλοδοξία του αποτελούν παράδειγμα για ολόκληρες γενιές αθλητών. Η Πορτογαλία, παρότι έμεινε στο 1-1 με το Κονγκό, στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής, διαθέτει ένα πλήρες ρόστερ και ο Ρονάλντο ονειρεύεται το μοναδικό μεγάλο τρόπαιο που λείπει από τη συλλογή του.

Ντεμπελέ: Συνάντηση με το πεπρωμένο

Ο Ουσμάν Ντεμπελέ ξεκίνησε ως ένα από τα μεγαλύτερα wonderkid, ωστόσο όταν πήγε στην Μπαρτσελόνα βρέθηκε στην αφάνεια. Επέστρεψε στη Γαλλία και στην Παρί και συναντήθηκε με το πεπρωμένο του κατακτώντας δύο Champions League και τη Χρυσή Μπάλα. Δίπλα στον Εμπαπέ σχηματίζει ένα από τα πιο επικίνδυνα επιθετικά δίδυμα της διοργάνωσης.

Κέιν: Το όνειρο μετά από 60 χρόνια

Ο Χάρι Κέιν θα σηκώσει ξανά στις πλάτες του, τις προσδοκίες ενός έθνους που διψά για μια διάκριση, που θέλει να φέρει την κούπα στο… σπίτι μετά από 60 χρόνια. Η ποιότητά του είναι δεδομένη, καθώς αποτελεί σταθερά έναν από τους πιο ποιοτικούς επιθετικούς σε παγκόσμιο επίπεδο, ενώ με την Μπάγερν άρχισε να κατακτά τίτλους. Ο πιο σημαντικός όμως θα είναι αυτός του Μουντιάλ εφόσον τα καταφέρει! Η εμπειρία του σε μεγάλες διοργανώσεις μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική στις κρίσιμες στιγμές. Αυτό το απέδειξε και στην πρεμιέρα, όπου με δύο γκολ δικά του η Αγγλία επικράτησε με 4-2 της Κροατίας.

Σαλάχ: Ψάχνοντας την υπέρβαση

Ο Μοχάμεντ Σαλάχ αποτέλεσε τη ναυαρχίδα της επιθετικής γραμμής της Λίβερπουλ επί σειρά ετών και χάρη σε εκείνον σε αρκετά μεγάλο βαθμό, οι φίλοι των reds πανηγύρισαν πρωταθλήματα και φυσικά ένα Champions League. Για την Αίγυπτο δεν είναι απλώς ο καλύτερος παίκτης. Είναι το σύμβολο μιας ολόκληρης χώρας και μαζί του οι φαραώ θα παλέψουν για μια ιστορική πορεία σε Παγκόσμιο Κύπελλο. Η ισοπαλία απέναντι στο Βέλγιο τους τόνωσε το ηθικό για τη συνέχεια!