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Έφτασε στις ΗΠΑ η μητέρα του Βοζίνια

ΓΗΠΕΔΟ

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Έφτασε στις ΗΠΑ η μητέρα του Βοζίνια

Έλαβε την αμερικανική βίζα και θα μπορέσει να παρακολουθήσει από κοντά τον αγώνα της Εθνικής του Πράσινου Ακρωτηρίου απέναντι στην Ουρουγουάη

Από τις αλάνες της Πράια μέχρι τα γήπεδα του Παγκοσμίου Κυπέλλου, η ιστορία του Βοζίνια μοιάζει βγαλμένη από κινηματογραφικό σενάριο. Ο 40χρονος τερματοφύλακας του Πράσινου Ακρωτηρίου, που συγκίνησε τον ποδοσφαιρικό κόσμο με τις δηλώσεις του μετά το ιστορικό 0-0 απέναντι στην Ισπανία, ετοιμάζεται να ζήσει ακόμη μία ξεχωριστή στιγμή στην καριέρα του: για πρώτη φορά, η μητέρα του θα τον παρακολουθήσει από κοντά σε αγώνα Παγκοσμίου Κυπέλλου. 

Την Παρασκευή αφίχθη στο Μαϊάμι η Άνα Καντίντα Εβόρα, έχοντας εξασφαλίσει βίζα από τις αμερικανικές αρχές, λίγες ημέρες μετά τη δημόσια έκκληση του γιου της. Έτσι, θα έχει την ευκαιρία να βρεθεί στις εξέδρες του αγώνα με την Ουρουγουάη (22/6, 01:00), σε μια αναμέτρηση που μπορεί να φέρει το Πράσινο Ακρωτήρι ακόμη πιο κοντά στην πρόκριση στα νοκ άουτ της διοργάνωσης.

Η Εβόρα εμφανίστηκε στον χώρο αφίξεων του Διεθνούς Αεροδρομίου του Μαϊάμι στις 3:53 το απόγευμα τοπική ώρα, φορώντας ένα ροζ μπλουζάκι και χαμογελώντας, καθώς χαιρετούσε μέλη του προσωπικού με διαπιστεύσεις της FIFA.

Συνοδευόμενη από στελέχη της FIFA και του αεροδρομίου, διέσχισε τον χώρο όπου την περίμεναν δημοσιογράφοι, πριν συνεχίσει το ταξίδι της για να συναντήσει τον γιο της ενόψει της κυριακάτικης αναμέτρησης του 8ου ομίλου με την Ουρουγουάη.

«Θέλω να του ευχηθώ καλή τύχη και έναν καλό αγώνα», δήλωσε στους δημοσιογράφους.

Δεν έγινε άμεσα γνωστό εάν θα ξεκινούσε αμέσως το πεντάωρο οδικό ταξίδι προς την Τάμπα, όπου βρίσκεται η αποστολή του Πράσινου Ακρωτηρίου ενόψει του αγώνα, ή αν θα περίμενε μέχρι την Κυριακή για να συναντήσει τον γιο της.

 

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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World Cup 2026

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