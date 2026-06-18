Μαρτίνεθ για Ρονάλντο: «Δεν είχε νόημα να βγάλω τον καλύτερο σκόρερ της ιστορίας όταν ψάχναμε γκολ»
ΓΗΠΕΔΟ
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Γκέλα από την πρεμιέρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου για την Πορτογαλία που ήρθε ισόπαλη 1-1 με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, σε ένα παιχνίδι που ήταν κατώτερη των περιστάσεων.
Ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν ήταν σε καλή μέρα και ο Ρομπέρτο Μαρτίνεθ ρωτήθηκε από τους δημοσιογράφους γιατί δεν αντικατέστησε τον 41χρονο επιθετικό, απαντώντας χαρακτηριστικά:
«Δεν είχε απολύτως κανένα νόημα να βγάλω από το γήπεδο τον Κριστιάνο Ρονάλντο, που είναι ο καλύτερος σκόρερ στην ιστορία, όταν ψάχναμε γκολ», ανέφερε χαρακτηριστικά ο προπονητής της Πορτογαλίας.
sport-fm.gr