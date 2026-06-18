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«Γεμάτη» γκολ η 1η αγωνιστική του Μουντιάλ

ΓΗΠΕΔΟ

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«Γεμάτη» γκολ η 1η αγωνιστική του Μουντιάλ

Η πρώτη αγωνιστική του φετινού Μουντιάλ ολοκληρώθηκε με σύνολο 75 γκολ

Ολοκληρώθηκε νωρίς το πρωί της Πέμπτης (18/6) η πρώτη αγωνιστική στο φετινό Μουντιάλ που λαμβάνει χώρα στα γήπεδα των ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικού, για πρώτη φορά στην ιστορία με τη συμμετοχή 48 χωρών.

Στα 24 πρώτα παιχνίδια που είδαμε σημειώθηκαν συνολικά 75 γκολ, δηλαδή ένας μέσος όρος 3.12 ανά αγώνα, κάτι που μας δείχνει πως ναι μεν υπάρχει κούραση των ποδοσφαιριστών από τη μακρά σεζόν που έχουν στα πόδια τους, ωστόσο η μπάλα δεν παύει να μπαίνει στο πλεκτό.

Ξεχωριστό στοιχείο είναι το ότι είδαμε μόλις ένα 0-0, ανάμεσα σε Ισπανία και Πράσινο Ακρωτήρι, ενώ ο αγώνας με τα περισσότερα γκολ (8) ήταν το εντυπωσιακό 7-1 της Γερμανίας επί του Κουρασάο.

Συν τοις άλλοις, ο συνολικός αριθμός των τερμάτων της πρώτης «στροφής», ξεπέρασε τον αντίστοιχο ολόκληρων (!) των αντίστοιχων διοργανώσεων του 1930 και 1934.

Αξιοσημείωτο είναι επίσης το ότι σημειώθηκαν πέντε αυτογκόλ, νούμερο αρκετά υψηλό για τα δεδομένα της διοργάνωσης (σσ έχει παιχτεί μόνο η πρώτη αγωνιστική).

gazzetta.gr

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