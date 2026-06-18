Δίνει 50 εκατ. ευρώ και παίρνει τον αντί-Ντάμφρις η Ίντερ!

Πολύ κοντά στην ολοκλήρωση μιας σπουδαίας μεταγραφής με μπόλικο παρόν και μέλλον, βρίσκεται η Ίντερ!

Σύμφωνα με τα όσα αποκαλύπτει ο γνωστός και έγκριτος Ιταλός δημοσιογράφος, Ματέο Μορέτο, οι «νερατζούρι» βρίσκονται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με την Αταλάντα για την αγορά του Μάρκο Παλέστρα.

Ο 21χρονος Ιταλός δεξιός μπακ προέρχεται από μια εξαιρετική σεζόν στη Serie A όπου αγωνίστηκε με τη μορφή δανεισμού στην Κάλιαρι, αριθμώντας συνολικά 37 συμμετοχές με τέσσερις ασίστ και ένα τέρμα.

Οι εμφανίσεις του νεαρού αμυντικού, που είναι και δύο φορές διεθνής με την «σκουάντρα ατζούρα», προσέλκυσαν το ενδιαφέρον πολλών μεγάλων ευρωπαϊκών συλλόγων, με την Ίντερ να μοιάζει πιο κοντά στην απόκτηση του ποδοσφαιριστή.

Άλλωστε, ήταν προτεραιότητα των Μιλανέζων η αγορά ενός δεξιού μπακ μετά το μεγάλο κενό που άφησε η αποχώρηση του Ντάμφρις.

Όπως σημειώνεται στο εν λόγω δημοσίευμα, η «δουλειά» μεταξύ των δύο ομάδων μπορεί να ολοκληρωθεί με ένα ποσό κοντά στα 50 εκατομμύρια ευρώ.

sport-fm.gr