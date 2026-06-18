ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Τριάρα της Κολομβίας στο Ουζμπεκιστάν!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Τριάρα της Κολομβίας στο Ουζμπεκιστάν!

Στο Estadio Azteca του Μεξικού για τον 11ο όμιλο, το Ουζμπεκιστάν ηττήθηκε από την Κολομβία με 3-1 παρά την μαχητική του εμφάνιση.

Αν και έκανε προσπάθεια να σοκάρει την Κολομβία και να εκπλήξει τους φιλάθλους παγκοσμίως, το Ουζμπεκιστάν δεν μπόρεσε να πάρει κάτι παραπάνω στο παιχνίδι, αφού γνώρισε την ήττα, παρότι είχε ισοφαρίσει προσωρινά, όμως οι αντίπαλοι παίκτες όταν αποφάσισαν να «σοβαρευτούν» δεν άφησαν περιθώρια.

Ο αγώνας

Η Κολομβία μπήκε δυναμικά στον αγώνα, αφήνοντας το Ουζμπεκιστάν σε θέση άμυνας, ωστόσο τα σουτ που επιχείρησε στα πρώτα λεπτά δεν είχαν την τύχη να καταλήξουν στα δίχτυα.

Το Ουζμπεκιστάν έκτοτε αμύνθηκε σθεναρά και δεν άφησε πόλους χώρους στην αντίπαλη ομάδα, έψαχνε με την σειρά του να βρει κάποιο σουτ αλλά δεν κατάφερε να κάνει ούτε ένα. Στα τελευταία λεπτά του πρώτου ημιχρόνου, η Κολομβία ανέβασε ακόμη περισσότερο τον ρυθμό και στο 41' βρήκε την λύση στην επίθεση με τον Μουνιόθ, ο οποίος πήρε την ασίστ από τον Ντίαζ και έκανε το 0-1 πριν την ανάπαυλα.

Στο δεύτερο σαρανταπεντάλεπτο ήταν η σειρά του Ουζμπεκιστάν να βρει ατυχία, αφού στο 61', ο Φααγιουζαλάεφ, έκανε το 1-1 μετά τη ασίστ του Νασρουλάεφ και έβαλς προσωρινό άγχος στους Κολομβιανούς.

Δεν πέρασαν πολλά λεπτά (για την ακρίβεια πέντε) και στο 66' ήταν η σειρά του Ντίαζ να βρει δίχτυα μετά την πάσα του Πουέρτα, και να γίνει το 1-2.

Το Ουζμπεκιστάν θέλησε να βρει ακόμη ένα γκολ για να ισοφαρίσει, ωστόσο έδειχνε να μένει απο δυνάμεις, με την Κολομβία να κατεβάζει στροφές, αφού έβλεπε πως δεν απειλείται.

Στο 90+9', η Κολομβία έφυγε στην επίθεση στην τελευταία φάση του αγώνα και ο Καμπάζ δεν έχασε την ευκαιρία να διαμορφώσει το τελικό 1-3, δίνοντας διαστάσεις θριάμβου στη νίκη της ομάδας του.

sdna.gr 

 

Κατηγορίες

World Cup 2026

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Εύκολα οι ΗΠΑ στους «32»

World Cup 2026

|

Category image

Δύο… πρώην του ΠΑΟΚ και ο Ζόρζε Ζεσούς υποψήφιοι για τον πάγκο της Πορτογαλίας!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ανόρθωση: Κάνει τα πάντα για να... κλείσει εισιτήριο στον Κάρελ Γκέρετς

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Τεστάρει δυνάμεις με Άγιαξ: Το πρόγραμμα των φιλικών του Παναθηναϊκού

Ελλάδα

|

Category image

Τέλειωσε οριστικά το θέμα του Σεργίου

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ο Μπρουκς επιβεβαίωσε πως... ετοιμάζει βαλίτσες για Βιλερμπάν

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Πλησιάζει στην Ατλέτικο Μαδρίτης ο Γκριμάλντο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός ενδιαφέρονται για τον Μουντιαλικό Ουρουγουανό Ματίας Βίνια»!

Ελλάδα

|

Category image

Διάλεξε κυπριακό αντίπαλο για την πρόβα τζενεράλε ο Απόλλωνας

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Πλήγμα για τις ΗΠΑ: Νοκ άουτ ο Πούλισικ για το ματς με την Αυστραλία

World Cup 2026

|

Category image

Στον αστερισμό του Κούτσακου

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Κέρδισε... χαμένο ματς η απίθανη Σαμπαλένκα και έκλεισε θέση στα ημιτελικά του Βερολίνου

Τένις

|

Category image

Εξέλιξη με τον Μηνά Αντωνίου στην Ομόνοια Αραδίππου

ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ

|

Category image

Σκωτία-Μαρόκο: Κρίσιμο ραντεβού με φόντο την πρόκριση στα νοκ άουτ

World Cup 2026

|

Category image

Βραζιλία-Αϊτή: Η «σελεσάο» υπό πίεση, ψάχνει αντίδραση και νίκη

World Cup 2026

|

Category image

Διαβαστε ακομη