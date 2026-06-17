Οι μεταδόσεις του Sigma σε high definition

Το FIFA WORLD CUP 2026, ξεκίνησε στην τηλεόραση ΣΙΓΜΑ, και διανύει ήδη τις πρώτες του μέρες. Με την ανακοίνωση για την επερχόμενη αλλαγή στη νέα πλατφόρμα της HELLAS SAT, μέχρι την 1η Ιουλίου, θα βλέπετε τα ίδια κανάλια, αλλά με καλύτερη εικόνα και ήχο.

Για να απολαύσετε την καλύτερη δυνατή εμπειρία θέασης, για ΟΛΟΥΣ τους αγώνες σε HD ,βεβαιωθείτε ότι η τηλεόραση ή ο αποκωδικοποιητής σας έχει μεταβεί στη νέα ψηφιακή τεχνολογία DVB-T2 και πραγματοποιήστε νέα αναζήτηση καναλιών. Η μετάβαση αυτή προσφέρει:

Καλύτερη ποιότητα εικόνας

Βελτιωμένη λήψη σήματος

Έτοιμοι για το Μουντιάλ 2026

Περισσότερες πληροφορίες: https://www.hellas-sat.digital/el