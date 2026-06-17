ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο Μέσι έγραψε ιστορία: Τα απίθανα ρεκόρ απέναντι στην Αλγερία

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ο Μέσι έγραψε ιστορία: Τα απίθανα ρεκόρ απέναντι στην Αλγερία

Aπέδειξε για ακόμη μία φορά γιατί θεωρείται ένας από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές όλων των εποχών

Ο Λιονέλ Μέσι απέδειξε για ακόμη μία φορά γιατί θεωρείται ένας από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές όλων των εποχών, πραγματοποιώντας μια ιστορική εμφάνιση στην πρεμιέρα της Αργεντινής στο Μουντιάλ 2026 απέναντι στην Αλγερία.

Ο αρχηγός της «Αλμπισελέστε» πέτυχε χατ-τρικ στη νίκη με 3-0 και συνδύασε την 200ή συμμετοχή του με την εθνική ομάδα με μία βραδιά γεμάτη ρεκόρ και προσωπικά επιτεύγματα.

Ο Μέσι έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής στην ιστορία που αγωνίζεται σε έξι διαφορετικές τελικές φάσεις Παγκοσμίου Κυπέλλου, έχοντας συμμετοχές στις διοργανώσεις του 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 και 2026. Παράλληλα, διεύρυνε το δικό του ρεκόρ συμμετοχών σε Μουντιάλ, φτάνοντας τις 27 εμφανίσεις.

Το χατ-τρικ απέναντι στην Αλγερία ήταν το πρώτο της καριέρας του σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου, ενώ με τα τρία γκολ που σημείωσε έφτασε τα 16 τέρματα στη διοργάνωση, ισοφαρίζοντας τον Μίροσλαβ Κλόζε στην κορυφή των σκόρερ όλων των εποχών.

Ακόμη ένα εντυπωσιακό επίτευγμα αφορά την ηλικία του. Σε ηλικία 38 ετών και 357 ημερών έγινε ο γηραιότερος ποδοσφαιριστής που πετυχαίνει χατ-τρικ σε τελική φάση Μουντιάλ, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ που κατείχε ο Κριστιάνο Ρονάλντο.

Οι αριθμοί της εμφάνισής του ήταν εντυπωσιακοί. Ο Αργεντινός άγγιξε την μπάλα 57 φορές, ολοκλήρωσε 30 από τις 37 πάσες που επιχείρησε, είχε έξι τελικές προσπάθειες, τέσσερις στον στόχο, δημιούργησε δύο ευκαιρίες και σημείωσε τα τρία γκολ που χάρισαν τη νίκη στην ομάδα του.

Παράλληλα, έφτασε τα δέκα γκολ σε Μουντιάλ μετά την ηλικία των 35 ετών, αριθμό που ξεπερνά τα συνολικά τέρματα που έχουν σημειώσει στη διοργάνωση σπουδαία ονόματα του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, όπως οι Κριστιάνο Ρονάλντο, Ριβάλντο, Χάρι Κέιν, Ντιέγκο Μαραντόνα και Τιερί Ανρί.

Σαν να μην έφταναν όλα αυτά, το πρώτο του γκολ απέναντι στην Αλγερία ήρθε ακριβώς 20 χρόνια μετά το πρώτο τέρμα που είχε πετύχει σε τελική φάση Μουντιάλ.

Κατηγορίες

World Cup 2026

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Εύκολα οι ΗΠΑ στους «32»

World Cup 2026

|

Category image

Δύο… πρώην του ΠΑΟΚ και ο Ζόρζε Ζεσούς υποψήφιοι για τον πάγκο της Πορτογαλίας!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ανόρθωση: Κάνει τα πάντα για να... κλείσει εισιτήριο στον Κάρελ Γκέρετς

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Τεστάρει δυνάμεις με Άγιαξ: Το πρόγραμμα των φιλικών του Παναθηναϊκού

Ελλάδα

|

Category image

Τέλειωσε οριστικά το θέμα του Σεργίου

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ο Μπρουκς επιβεβαίωσε πως... ετοιμάζει βαλίτσες για Βιλερμπάν

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Πλησιάζει στην Ατλέτικο Μαδρίτης ο Γκριμάλντο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός ενδιαφέρονται για τον Μουντιαλικό Ουρουγουανό Ματίας Βίνια»!

Ελλάδα

|

Category image

Διάλεξε κυπριακό αντίπαλο για την πρόβα τζενεράλε ο Απόλλωνας

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Πλήγμα για τις ΗΠΑ: Νοκ άουτ ο Πούλισικ για το ματς με την Αυστραλία

World Cup 2026

|

Category image

Στον αστερισμό του Κούτσακου

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Κέρδισε... χαμένο ματς η απίθανη Σαμπαλένκα και έκλεισε θέση στα ημιτελικά του Βερολίνου

Τένις

|

Category image

Εξέλιξη με τον Μηνά Αντωνίου στην Ομόνοια Αραδίππου

ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ

|

Category image

Σκωτία-Μαρόκο: Κρίσιμο ραντεβού με φόντο την πρόκριση στα νοκ άουτ

World Cup 2026

|

Category image

Βραζιλία-Αϊτή: Η «σελεσάο» υπό πίεση, ψάχνει αντίδραση και νίκη

World Cup 2026

|

Category image

Διαβαστε ακομη