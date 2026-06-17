Ο Μέσι έγραψε ιστορία: Τα απίθανα ρεκόρ απέναντι στην Αλγερία

Ο Λιονέλ Μέσι απέδειξε για ακόμη μία φορά γιατί θεωρείται ένας από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές όλων των εποχών, πραγματοποιώντας μια ιστορική εμφάνιση στην πρεμιέρα της Αργεντινής στο Μουντιάλ 2026 απέναντι στην Αλγερία.

Ο αρχηγός της «Αλμπισελέστε» πέτυχε χατ-τρικ στη νίκη με 3-0 και συνδύασε την 200ή συμμετοχή του με την εθνική ομάδα με μία βραδιά γεμάτη ρεκόρ και προσωπικά επιτεύγματα.

Ο Μέσι έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής στην ιστορία που αγωνίζεται σε έξι διαφορετικές τελικές φάσεις Παγκοσμίου Κυπέλλου, έχοντας συμμετοχές στις διοργανώσεις του 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 και 2026. Παράλληλα, διεύρυνε το δικό του ρεκόρ συμμετοχών σε Μουντιάλ, φτάνοντας τις 27 εμφανίσεις.

Το χατ-τρικ απέναντι στην Αλγερία ήταν το πρώτο της καριέρας του σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου, ενώ με τα τρία γκολ που σημείωσε έφτασε τα 16 τέρματα στη διοργάνωση, ισοφαρίζοντας τον Μίροσλαβ Κλόζε στην κορυφή των σκόρερ όλων των εποχών.

Ακόμη ένα εντυπωσιακό επίτευγμα αφορά την ηλικία του. Σε ηλικία 38 ετών και 357 ημερών έγινε ο γηραιότερος ποδοσφαιριστής που πετυχαίνει χατ-τρικ σε τελική φάση Μουντιάλ, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ που κατείχε ο Κριστιάνο Ρονάλντο.

Οι αριθμοί της εμφάνισής του ήταν εντυπωσιακοί. Ο Αργεντινός άγγιξε την μπάλα 57 φορές, ολοκλήρωσε 30 από τις 37 πάσες που επιχείρησε, είχε έξι τελικές προσπάθειες, τέσσερις στον στόχο, δημιούργησε δύο ευκαιρίες και σημείωσε τα τρία γκολ που χάρισαν τη νίκη στην ομάδα του.

Παράλληλα, έφτασε τα δέκα γκολ σε Μουντιάλ μετά την ηλικία των 35 ετών, αριθμό που ξεπερνά τα συνολικά τέρματα που έχουν σημειώσει στη διοργάνωση σπουδαία ονόματα του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, όπως οι Κριστιάνο Ρονάλντο, Ριβάλντο, Χάρι Κέιν, Ντιέγκο Μαραντόνα και Τιερί Ανρί.

Σαν να μην έφταναν όλα αυτά, το πρώτο του γκολ απέναντι στην Αλγερία ήρθε ακριβώς 20 χρόνια μετά το πρώτο τέρμα που είχε πετύχει σε τελική φάση Μουντιάλ.