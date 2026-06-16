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Όρθια η Σ.Αραβία του Δώνη απέναντι στην Ουρουγουάη

ΓΗΠΕΔΟ

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Όρθια η Σ.Αραβία του Δώνη απέναντι στην Ουρουγουάη

O Γιώργος Δώνης έγινε ο πρώτος Έλληνας προπονητής που παίρνει βαθμό σε τελική φάση Μουντιάλ

Δύο στα δύο για τις εκπλήξεις στον 8ο όμιλο του Μουντιάλ 2026. Μετά το 0-0 που απέσπασε το Πράσινο Ακρωτήρι από την Ισπανία στην πρεμιέρα του γκρουπ, σειρά πήρε η Σαουδική Αραβία. Με τον Γιώργο Δώνη στο τιμόνι τους τα «Πράσινα Γεράκια» απέσπασαν «χρυσό» βαθμό από την Ουρουγουάη (1-1) στο «Μαϊάμι Στάντιουμ», κάνοντας ένα σημαντικό βήμα για να βρεθούν στους «32» του τουρνουά.

Οι παίκτες του Δώνη, ο οποίος έγινε ο πρώτος Έλληνας προπονητής που παίρνει βαθμό σε τελική φάση Μουντιάλ, όχι απλά «κοίταξαν στα μάτια» την Ουρουγουάη στο πρώτο 45λεπτο, αλλά κατάφεραν και να μπουν στ' αποδυτήρια έχοντας το προβάδισμα στο σκορ. Ο 29χρονος αμυντικός της Αλ Νασρ, Αλ Αμρί, εκμεταλλεύτηκε την προσωρινή απόκρουση του Μουσλέρα σε κεφαλιά του Αλ Χαϊμπάρι και από κοντά «έγραψε» το 1-0 στο 41ο λεπτό. 

Με δύο αλλαγές που έκανε στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους ο Μπιέλσα, η Ουρουγουάη τα έπαιξε όλα για όλα. Στο 60' το συρτό σουτ του Ουγκάρτε σταμάτησε στη ρίζα της δεξιάς δοκού (βρήκε λίγο τη μπάλα και ο Οβάις), ενώ στο 67' ο τερματοφύλακας της Σ. Αραβίας είπε «όχι» στο απευθείας φάουλ του Βαλβέρδε.

Συνέχιζε να πιέζει με όλους τους τρόπους η «Σελέστε» και στο 80' κατάφερε να φτάσει στιο 1-1 με το σουτ του Αραούχο μετά την προσωρινή επέμβαση του Αλ Οβάις στην κεφαλιά του Βίνια. Στο 90' και 93' και πάλι ο Αλ Οβάις ήταν στη σωστή θέση απομακρύνοντας σωτήρια ισάριθμα σουτ του Βαλβέρδε.   

Διαιτητής: Μ. Μαριάνι (Ιταλία)

Κίτρινες: Αλ Αμρί

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ (Γιώργος Δώνης): Αλ Οβάις, Αλ Aμρί, Αλ Ταμπάκτι, Αμπντουλχαμίντ (90'+2 Λατζάμι), Αλ Χάρμπι (90'+2 Αλ Χαμντάν), Αλ Σαμάτ (81' Μπου Γουάσλ), Αλ Τζουβάιρ (63' Νασέρ Αλ Νταουσάρι), Αλ Χαϊμπάρι, Κάνο, Σαλέμ Αλ Νταουσάρι, Αλ Μπρικάν (90'+2 Αλ Χατζί)

ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ (Μαρσέλο Μπιέλσα): Μουσλέρα, Κάσερες, Βαρέλα, Ολιβέρα, Βίνια (90' Αγκίρε), Ουγκάρτε (72' Ντε λα Κρους), Μπεντανκούρ, Βαλβέρδε, Αραούχο (81' Ροντρίγκες), Νούνιες (46' Κανόμπιο), Βίνιας (46' Σανάμπρια)

 

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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World Cup 2026

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