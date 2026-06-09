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Ευχάριστα νέα για Νεϊμάρ!

ΓΗΠΕΔΟ

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Ευχάριστα νέα για Νεϊμάρ!

Οι εξετάσεις του Νεϊμάρ δείχνουν βελτίωση και ο 34χρονος θα κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει την πρεμιέρα της Βραζιλίας στο Μουντιάλ.

Δυο ημέρες έμειναν πλέον για την έναρξη του φετινού Μουντιάλ, αφού την Πέμπτη (11/6, 22:00) Μεξικό και Νότιος Αφρική ανοίγουν τον θεσμό.

Αρκετές οι προβλέψεις, αρκετά και τα φαβορί της φετινής διοργάνωσης, με τη Βραζιλία να είναι ένα εξ' αυτών και τον Κάρλο Αντσελότι να ψάχνει πως θα οδηγήσει τη Σελεσάο στο έκτο της αστέρι.

Φυσικά, τα βλέμματα στρέφονται στον Νεϊμάρ, ο οποίος τη δεδομένη στιγμή είναι εκτός -ομαδικών- προπονήσεων, λόγω τραυματισμού. Ωστόσο τα νέα που προκύπτουν από το στρατόπεδο των πέντε φορές πρωταθλητών κόσμου είναι πλέον θετικά.

Στις τελευταίες εξετάσεις που έγιναν τη Δευτέρα (8/6), φάνηκε πως η κατάσταση του Νέι έχει βελτιωθεί αισθητά, και πλέον ο σούπερ σταρ της Σάντος θα κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει το εναρκτήριο παιχνίδι της ομάδας του, τα ξημερώματα της Κυριακής (14/6, 01:00) με το Μαρόκο του Αγιούμπ Ελ Καμπί.

gazzetta.gr 

 

 

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