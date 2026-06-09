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Μουντιάλ 2026: Ο νέος κανονισμός για τις αλλαγές εφαρμόστηκε στο Γαλλία – Βόρεια Ιρλανδία

ΓΗΠΕΔΟ

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Μουντιάλ 2026: Ο νέος κανονισμός για τις αλλαγές εφαρμόστηκε στο Γαλλία – Βόρεια Ιρλανδία

Το νέο μέτρο που αφορά τον χρόνο στις αλλαγές, το οποίο θα ισχύσει στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 έκανε ήδη την εμφάνισή του κατά τη διάρκεια του αγώνα Γαλλίας – Βόρειας Ιρλανδίας.

Ο κανονισμός αφορά τη διαδικασία των αλλαγών και έχει στόχο να περιορίσει τις καθυστερήσεις που παρατηρούνται συχνά όταν οι ποδοσφαιριστές αποχωρούν αργά από τον αγωνιστικό χώρο.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτέλεσε η περίπτωση του Μάικλ Ολίσε, ο οποίος καθυστέρησε να βγει από το γήπεδο καθώς χαιρετούσε τους φιλάθλους στις εξέδρες. Ως αποτέλεσμα, ο Μάνου Κονέ, που ήταν έτοιμος να τον αντικαταστήσει, δεν μπόρεσε να εισέλθει άμεσα στον αγωνιστικό χώρο.

Με βάση τον νέο κανονισμό, ο παίκτης που αντικαθίσταται πρέπει να εγκαταλείψει το γήπεδο μέσα σε 10 δευτερόλεπτα. Σε διαφορετική περίπτωση, ο αναπληρωματικός υποχρεώνεται να περιμένει μέχρι την επόμενη διακοπή του αγώνα για να περάσει στο παιχνίδι.

Έτσι, η Γαλλία αγωνίστηκε προσωρινά με δέκα ποδοσφαιριστές, μέχρι να δοθεί η δυνατότητα στον Κονέ να περάσει στον αγωνιστικό χώρο. Η νέα διάταξη αναμένεται να εφαρμοστεί ευρέως στις διοργανώσεις της FIFA, με βασικό στόχο τη μείωση του χαμένου χρόνου και την αύξηση του καθαρού χρόνου παιχνιδιού.

sdna.gr 

 

 

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