Μουντιάλ 2026: Ο νέος κανονισμός για τις αλλαγές εφαρμόστηκε στο Γαλλία – Βόρεια Ιρλανδία

Ο κανονισμός αφορά τη διαδικασία των αλλαγών και έχει στόχο να περιορίσει τις καθυστερήσεις που παρατηρούνται συχνά όταν οι ποδοσφαιριστές αποχωρούν αργά από τον αγωνιστικό χώρο.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτέλεσε η περίπτωση του Μάικλ Ολίσε, ο οποίος καθυστέρησε να βγει από το γήπεδο καθώς χαιρετούσε τους φιλάθλους στις εξέδρες. Ως αποτέλεσμα, ο Μάνου Κονέ, που ήταν έτοιμος να τον αντικαταστήσει, δεν μπόρεσε να εισέλθει άμεσα στον αγωνιστικό χώρο.

Με βάση τον νέο κανονισμό, ο παίκτης που αντικαθίσταται πρέπει να εγκαταλείψει το γήπεδο μέσα σε 10 δευτερόλεπτα. Σε διαφορετική περίπτωση, ο αναπληρωματικός υποχρεώνεται να περιμένει μέχρι την επόμενη διακοπή του αγώνα για να περάσει στο παιχνίδι.

Έτσι, η Γαλλία αγωνίστηκε προσωρινά με δέκα ποδοσφαιριστές, μέχρι να δοθεί η δυνατότητα στον Κονέ να περάσει στον αγωνιστικό χώρο. Η νέα διάταξη αναμένεται να εφαρμοστεί ευρέως στις διοργανώσεις της FIFA, με βασικό στόχο τη μείωση του χαμένου χρόνου και την αύξηση του καθαρού χρόνου παιχνιδιού.

sdna.gr