Φιλική νίκη με... δάκρυα για τη Βραζιλία, τραυματίστηκε βασικός ενόψει Μουντιάλ

Συναγερμός επικρατεί στις τάξεις της Εθνικής Βραζιλίας μετά το φινάλε της φιλικής αναμέτρησης με την Αίγυπτο τα ξημερώματα της Κυριακής (7/6), στο πλαίσιο της προετοιμασίας των δυο χωρών για το Μουντιάλ.

Η Σελεσάο επικράτησε με 2-1 χάρη στα γκολ των Μπρούνο Γκιμαράρες και Έντρικ, όμως στο στρατόπεδο υπάρχει μεγάλη ανησυχία για τον Γουέσλεϊ.

Ο δεξιός μπακ της Ρόμα, που υπολογίζεται για βασικός από τον Κάρλο Αντσελότι, αποχώρησε πριν συμπληρωθούν 20 λεπτά στο παιχνίδι, με ενολχήσεις στους προσαγωγούς. Οι κάμερες τον έπιασαν να βάζει τα κλάματα στον πάγκο, καθώς η πιθανότητα να χάσει το Παγκόσμιο Κύπελλο είναι πλέον ορατή!

Wesley chorando no banco de reservas após ser substituído por lesão na virilha



meu Deus 😭 pic.twitter.com/jVnWBgzSj2 — Central do Braga (@CentralDoBrega) June 6, 2026

gazzetta.gr