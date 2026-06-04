Ιράν- Η εθνική πήρε τις βίζες για το Μεξικό

Η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου του Ιράν έλαβε τις βίζες της για να ταξιδέψει στο Μεξικό για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 (11/6/-19/7), ανακοίνωσε η ιρανική κρατική τηλεόραση, επικαλούμενη τον Ιρανό πρέσβη στην Τουρκία, όπου βρίσκονται αυτή τη στιγμή οι παίκτες.

«Οι βίζες των Ιρανών παικτών εκδόθηκαν εντός 48 ωρών, χωρίς τη φυσική τους παρουσία και χωρίς δακτυλικά αποτυπώματα στην πρεσβεία του Μεξικού», είπε ο πρέσβης Μοχάμεντ Χασάν Χαμπιμπολαχζαντέ.

Οι Ιρανοί θα παίξουν τον πρώτο τους αγώνα εναντίον της Νέας Ζηλανδίας στις 15 Ιουνίου στις ΗΠΑ, οι οποίες συνδιοργανώνουν το τουρνουά με το Μεξικό και τον Καναδά, αλλά η ιρανική ομάδα δεν έχει ακόμη λάβει βίζες για καμία από τις δύο χώρες.