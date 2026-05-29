Με Μέσι, Νίκο Παζ, αλλά χωρίς Μασταντουόνο η αποστολή της Αργεντινής στο Παγκόσμιο Κύπελλο

Η πρωταθλήτρια κόσμου Αργεντινή, έτοιμη να υπερασπιστεί τον θρόνο της! Η «αλμπισελέστε» ολοκληρώνει την προετοιμασία της και αναμένεται να μπει στο αεροπλάνο για να συμμετάσχει στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, με τον προπονητή της, Λιονέλ Σκαλόνι, να ανακοινώνει τους 26 της αποστολής!

Φυσικά, ο μικροτραυματισμός του Λιονέλ Μέσι, δεν του στέρησε την 6η του συμμετοχή σε Μουντιάλ και έτσι ο «Πούλγκα» θα είναι ξανά ο αρχηγός της Αργεντινής, καθώς συμπεριλήφθηκε στην αποστολή. Στη λίστα ωστόσο, αξιοσημείωτη είναι η απουσία του Μασταντουόνο της Ρεάλ Μαδρίτης και η είσοδος των Νίκο Παζ και Λο Σέλσο!

Η Αργεντινή θα κάνει το ντεμπούτο της τις πρώτες πρωινές ώρες της 17ης Ιουνίου (04:00) εναντίον της Αλγερίας .

Αναλυτικά η αποστολή της Αργεντινής:

Τερματοφύλακες: Mαρτίνεζ, Μούσο, Ρούλι

Αμυντικοί: Μπαλέρντι, Ταλιαφίκο, Μοντιέλ, Λισάντρο Μαρτίνες, Ρομέρο, Οταμέντι, Μεντίνα, Μολίνα

Μέσοι: Παρέδες, Ντε Πολ, Μπάρκο, Λο Σέλσο, Παλάσιος, Μακ Άλιστερ, Έντσο Φερνάντεζ

Επιθετικοί: Nίκο Γκονσάλες, Αλμάντα, Άλβαρες, Μέσι, Τζουλιάνο Σιμεόνε, Παζ, Χοσέ Μανουέλ Λόπες, Λαουτάρο.