ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Με Μέσι, Νίκο Παζ, αλλά χωρίς Μασταντουόνο η αποστολή της Αργεντινής στο Παγκόσμιο Κύπελλο

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Με Μέσι, Νίκο Παζ, αλλά χωρίς Μασταντουόνο η αποστολή της Αργεντινής στο Παγκόσμιο Κύπελλο

O μικροτραυματισμός του Λιονέλ Μέσι, δεν του στέρησε την 6η του συμμετοχή σε Μουντιάλ

Η πρωταθλήτρια κόσμου Αργεντινή, έτοιμη να υπερασπιστεί τον θρόνο της! Η «αλμπισελέστε» ολοκληρώνει την προετοιμασία της και αναμένεται να μπει στο αεροπλάνο για να συμμετάσχει στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, με τον προπονητή της, Λιονέλ Σκαλόνι, να ανακοινώνει τους 26 της αποστολής!

Φυσικά, ο μικροτραυματισμός του Λιονέλ Μέσι, δεν του στέρησε την 6η του συμμετοχή σε Μουντιάλ και έτσι ο «Πούλγκα» θα είναι ξανά ο αρχηγός της Αργεντινής, καθώς συμπεριλήφθηκε στην αποστολή. Στη λίστα ωστόσο, αξιοσημείωτη είναι η απουσία του Μασταντουόνο της Ρεάλ Μαδρίτης και η είσοδος των Νίκο Παζ και Λο Σέλσο!

Η Αργεντινή θα κάνει το ντεμπούτο της τις πρώτες πρωινές ώρες της 17ης Ιουνίου (04:00) εναντίον της Αλγερίας .

Αναλυτικά η αποστολή της Αργεντινής:

Τερματοφύλακες: Mαρτίνεζ, Μούσο, Ρούλι

Αμυντικοί: Μπαλέρντι, Ταλιαφίκο, Μοντιέλ, Λισάντρο Μαρτίνες, Ρομέρο, Οταμέντι, Μεντίνα, Μολίνα

Μέσοι: Παρέδες, Ντε Πολ, Μπάρκο, Λο Σέλσο, Παλάσιος, Μακ Άλιστερ, Έντσο Φερνάντεζ

Επιθετικοί: Nίκο Γκονσάλες, Αλμάντα, Άλβαρες, Μέσι, Τζουλιάνο Σιμεόνε, Παζ, Χοσέ Μανουέλ Λόπες, Λαουτάρο.

Κατηγορίες

FIFA World Cup 2026

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

H απίθανη Τσβαλίνσκα έφτασε από τα προκριματικά στον τελικό του Roland Garros!

Τένις

|

Category image

«Συναγερμός» με Νεϊμάρ στη Βραζιλία, δεν ταξίδεψε για το τελευταίο φιλικό

FIFA World Cup 2026

|

Category image

Μάντζιος: «Τα παιδιά τα έδωσαν όλα και τους αξίζουν συγχαρητήρια»

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η φοβερή διαφήμιση για το Μουντιάλ που... «έριξε» το ίντερνετ

FIFA World Cup 2026

|

Category image

Στο... ραντάρ της Μάντσεστερ Σίτι o Tονάλι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Έδειξε καλά στοιχεία και αρνήθηκε την ήττα με... buzzer beater η Ελλάδα

Ελλάδα

|

Category image

Μπήκε επίσημα στην εποχή Ιραόλα η Λίβερπουλ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τα βασικότερα σημεία της συμφωνίας ΑΠΟΕΛ με το επενδυτικό σχήμα του Σάββα Λιασή

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Δίνει 15 εκατ. στην Μπενφίκα για Μουρίνιο η Ρεάλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

O Mιραμόν είναι εξαίρεση...

ΑΕΚ

|

Category image

Για την καλύτερη σεζόν στην ξενιτιά!

ΑΕΛ

|

Category image

Μια ανάσα από τον Σαϊμπάρι η Μπάγερν

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πρόσημο θετικό για την Εθνική Κύπρου στη Λιουμπλιάνα

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Η Γιουνάιτεντ θέλει να κάνει «δικό» της τον Τσουαμενί

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αποβολή για Παναγιώτη Ανδρέου στη Λιουμπλιάνα

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη