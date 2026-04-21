Με έκπληξη η φανέλα της Μπαρτσελόνα στο Clasico

Η Ολίβια Ροντρίγκο θα είναι η «εκλεκτή» στην φανέλα της Μπαρτσελόνα στο φετινό Clasico!

Το Spotify επέλεξε την Αμερικανίδα τραγουδίστρια με τα 3 βραβεία Grammy για να εμφανιστεί το δικό της λογότυπο στη φανέλα της Μπαρτσελόνα στον αγώνα απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Στη Βαρκελώνη, οι προετοιμασίες για την καμπάνια με την Ολίβια Ροντρίγκο έχουν ήδη ξεκινήσει. Σύμφωνα με τη «Mundo Deportivo» έχουν πραγματοποιηθεί ήδη αρκετές φωτογραφίσεις με την Αμερικανίδα καλλιτέχνιδα να φορά τη φανέλα, όπως επίσης και με τη συμμετοχή παικτών της πρώτης ομάδας.

Μάλιστα αναμένεται να δώσει το «παρών» και στο «Spotify Camp Nou» για να παρακολουθήσει τον αγώνα από κοντά, όπως έχει συμβεί και με άλλους καλλιτέχνες. Θυμίζουμε πως ο τελευταίος που βρέθηκε σε αγώνα της «Μπάρτσα» ήταν ο ράπερ Tράβις Σκοτ κι ήταν στο Μπαρτσελόνα-Ρεάλ Μαδρίτης στην περσινή La Liga, όπου η ομάδα του Χάνσι Φλικ κατέκτησε τον τίτλο με νίκη 4-3.

Η ίδια έχει βρεθεί ξανά στη Βαρκελώνη και συγκεκριμένα τον Ιούνιο του 2024, όπου εμφανίστηκε στο «Palau Sant Jordi» σε μια συναυλία με τεράστρια επιτυχία, στο πλαίσιο της περιοδείας της «Guts World Tour». Εκεί προώθησε το δεύτερο άλμπουμ της, το οποίο είχε μέσα και μεγάλα hits της, όπως το «Drivers License».

Μάλιστα, ο Ed Sheeran ήταν αυτός που εμφανίστηκε στη φανέλα της Μπαρτσελόνα στο πρώτο Clásico της φετινής La Liga στο Santiago Bernabéu στις 26 Οκτωβρίου ενώ άλλοι καλλιτέχνες που έχουν εμφανιστεί στο παρελθόν στη φανέλα της Μπαρτσελόνα είναι οι Ντρέικ, Ροζαλία, The Rolling Stones, Κάρλο Τζι, Κόλντπλεϊ και Τράβις Σκοτ.

Ποια είναι η Ολίβια Ροντρίγκο;

Η Ολίβια Ροντρίγκο είναι Αμερικανίδα τραγουδίστρια γεννημένη το 2003. Στα 16 της χρόνια επιλέχθηκε για τον πρωταγωνιστικό ρόλο της Νινί Σάλαζαρ-Ρόμπερτς στη σειρά του Disney+ «High School Musical: The Series» και έτσι ήρθε η εκτόξευσή της.

Φέτος, στα 23 της χρόνια, έχει ήδη 3 βραβεία Grammy και αποτελεί ένα ανερχόμενο αστέρι της ποπ μουσικής από τη «βιομηχανία» της Disney. Πρόκειται για μια σταρ με πολλούς θαυμαστές, ιδιαίτερα εφήβους, όμως αυτή η προβολή στην φανέλα της Μπαρτσελόνα μπορεί να της δώσει την οριστική ώθηση στη διεθνή δημοτικότητα.

Η επιλογή της νεαρής τραγουδίστριας από το Spotify έγινε τη στιγμή που η καλλιτέχνιδα ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει το τρίτο της άλμπουμ με τίτλο «You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love».

Μάλιστα, ο δίσκος αναμένεται στις 12 Ιουνίου, όμως η Ροντρίγκο έχει ήδη παρουσιάσει το πρώτο single, «Drop Dead», που έκανε πρεμιέρα την Παρασκευή 17 Απριλίου. Την επόμενη μέρα, Σάββατο, εξέπληξε τους θαυμαστές της ερμηνεύοντάς το στο φεστιβάλ Coachella, μαζί με την Καναδή καλλιτέχνιδα Addison Rae, ξεσηκώνοντας το κοινό.

