Για «νέο πρωτάθλήμα» κάνει λόγο ο Αρτέτα, μετά την ήττα από τη Σίτι

Ο Αρτέτα μιλά για «νέο πρωτάθλημα» μετά την ήττα της Άρσεναλ από τη Σίτι (2-1), με τους «πολίτες» να μειώνουν στο -3 και να βάζουν «φωτιά» στη μάχη του τίτλου.

Η ήττα της Άρσεναλ στο Etihad δεν άλλαξε απλώς τις ισορροπίες στη βαθμολογία, αλλά επαναπροσδιόρισε ολόκληρη τη μάχη του τίτλου.

Ο Μικέλ Αρτέτα, με ειλικρίνεια και ρεαλισμό, έδωσε το στίγμα της επόμενης ημέρας, τονίζοντας πως η Premier League μπαίνει πλέον σε μια νέα φάση.

«Είναι ένα νέο πρωτάθλημα τώρα», ήταν το ξεκάθαρο μήνυμα του Ισπανού τεχνικού, αναγνωρίζοντας ότι το +6 που είχε η ομάδα του πριν το ντέρμπι ανήκει στο παρελθόν και πως όλα ξεκινούν από την αρχή.

Η Άρσεναλ παραμένει στην κορυφή, όμως η Μάντσεστερ Σίτι, με τη νίκη της με 2-1, μείωσε τη διαφορά στους τρεις βαθμούς, έχοντας και παιχνίδι λιγότερο. Ένα δεδομένο που αυξάνει ακόμη περισσότερο την πίεση στους «κανονιέρηδες», σε ένα πρωτάθλημα που δείχνει να οδηγείται σε φινάλε θρίλερ.

Στο αγωνιστικό κομμάτι, η ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα έκανε αυτό που ξέρει καλύτερα: διαχειρίστηκε το μεγάλο ματς με εμπειρία και ποιότητα. Ο Ραγιάν Τσερκί άνοιξε το σκορ νωρίς, η Άρσεναλ απάντησε άμεσα με τον Κάι Χάβερτς, όμως ο Έρλινγκ Χάαλαντ ήταν εκείνος που έδωσε τη λύση, σκοράροντας το γκολ της νίκης και βάζοντας ξανά τη Σίτι δυνατά στη διεκδίκηση του τίτλου.

Οι «πολίτες» απέδειξαν για ακόμη μία φορά ότι διαθέτουν τη νοοτροπία πρωταθλητή. Ο Πεπ Γκουαρδιόλα, πάντως, φρόντισε να κρατήσει χαμηλά τον πήχη, στέλνοντας μήνυμα συγκέντρωσης ενόψει της συνέχειας. «Έχουμε ελπίδες, αλλά δεν πρέπει να χάσουμε την εστίασή μας. Μένουν ακόμα εβδομάδες και όλα είναι ανοιχτά», τόνισε χαρακτηριστικά.

Το πρόγραμμα των δύο ομάδων προμηνύει έντονη μάχη μέχρι τέλους. Η Σίτι έχει μπροστά της θεωρητικά πιο βατές αναμετρήσεις και το πλεονέκτημα του αγώνα λιγότερου, ενώ η Άρσεναλ καλείται να αντιδράσει άμεσα, αρχής γενομένης από τα επόμενα κρίσιμα παιχνίδια.

Αξίζει να σημειωθεί πως η διαφορά τερμάτων είναι σχεδόν ίδια (+37 η Άρσεναλ, +36 η Σίτι), κάτι που ενδέχεται να αποδειχθεί καθοριστικό σε περίπτωση ισοβαθμίας.

 

 

 

