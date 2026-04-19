BINTEO: Πήρε το ντέρμπι και φορτσάρει για την ιστορική ανατροπή η Σίτι!

Η Μάντσεστερ Σίτι επικράτησε 2-1 της Άρσεναλ και μείωσε τη διαφορά τους στους τρεις βαθμούς, έχοντας και ένα ματς λιγότερο.

Κι όμως, το πρωτάθλημα της Premier League μόνο τελειωμένη υπόθεση δεν είναι! Η Μάντσεστερ Σίτι επικράτησε 2-1 της Άρσεναλ εντός έδρας και απέχει πλέον τρεις βαθμούς από τους πρωτοπόρους Λονδρέζους, έχοντας ένα ματς λιγότερο!

Σερκί και Χάαλαντ οι σκόρερ για την ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα, ο Χάβερτς βρήκε δίχτυα μετά από τραγικό λάθος του Ντοναρούμα για εκείνη του Μίκελ Αρτέτα, με τους δύο αντιπάλους να έχουν και από δύο δοκάρια.

Το ματς

Εξαιρετικός από το πρώτο λεπτό ο ρυθμός, με τους Πολίτες να αγγίζουν το 1-0 στο 4', όταν το σουτ του Σερκί κόντραρε και κατέληξε στο δοκάρι του Ράγια. Εντέλει, ο Γάλλος ήταν αυτός που άνοιξε το σκορ στο 16', καθώς έκανε τρομερή ατομική ενέργεια από τα δεξιά και τελείωσε ιδανικά τη φάση με συρτό σουτ για το 1-0. Η χαρά των γηπεδούχων ωστόσο δεν κράτησε πολύ. Μέσα σε ένα δίλεπτο, ο Ντοναρούμα έγινε κάτοχος της μπάλας μετά από πλάγιο άουτ και καθυστέρησε να διώξει, με τον Χάβερτς να βάζει την κόντρα και να ισοφαρίζει για τους Λονδρέζους!

Με την ισορροπία να έχει αποκατασταθεί, ο ρυθμός έπεσε τα επόμενα λεπτά, με την κεφαλιά του Γκουέχι που μπλόκαρε εύκολα ο τερματοφύλακας της Άρσεναλ στο 33' να αποτελεί τη μοναδική αξιόλογη φάση μέχρι την ανάπαυλα, που βρήκε τις δύο ομάδες ισόπαλες. Όπως και στο πρώτο μέρος, έτσι και στο δεύτερο, η πρώτη καλή στιγμή ανήκε στη Σίτι, με το σουτ του Χάαλαντ από τα δεξιά να καταλήγει στην εξωτερική πλευρά του δοκαριού και να καταλήγει άουτ (48').

Τέσσερα λεπτά αργότερα, ο Ντοκού έπιασε το σουτ αλλά ο Ράγια μπλόκαρε εύκολα, με την Άρσεναλ να αγγίζει στη συνέχεια την ολική ανατροπή. Πρώτα ο Ντοναρούμα έκανε σωτήρια επέμβαση σε τετ α τετ του Χάβερτς στο 60' και εν συνεχεία το δοκάρι γλίτωσε τους Πολίτες, σταματώντας το σουτ του Έζε (61')!

Εντούτοις, το γκολ ήρθε για τη Σίτι στο 65', όταν μετά το γύρισμα του Ο'Ράιλι από τα αριστερά ο Χάαλαντ τελείωσε ιδανικά τη φάση και έδωσε νέο προβάδισμα στην ομάδα του. Η Άρσεναλ προσπάθησε να συνέλθει αλλά η κεφαλιά του Γκάμπριελ στο 73' κατέληξε στο δοκάρι, με το σκορ να μην αλλάζει εντέλει μέχρι το φινάλε της αναμέτρησης μετά και την ελάχιστα άστοχη κεφαλιά του Χάβερτς στο 90+5' και τη Σίτι να παίρνει μία τεράστια νίκη.Οι ενδεκάδες των ομάδων

Μάντσεστερ Σίτι: Ντοναρούμα - Νούνες, Κουσάνοφ, Γκουέχι, Ο' Ράιλι - Ρόδρι (89' Γκονθάλεθ), Σίλβα, Σεμένιο (90+6' Άκε) - Σερκί (85' Φόντεν), Ντοκού (88' Σαβίνιο), Χάαλαντ

Άρσεναλ: Ράγια - Μοσκέρα (74' Γουάιτ), Σαλιμπά, Γκάμπριελ, Ινκάπιε - Ράις, Θουμπιμέντι (85' Γιόκερες), Όντεγκααρντ - Έζε (74' Τροσάρ), Μαντουέκε (46' Μαρτινέλι), Χάβερτς

gazzetta.gr 

