Πρωταθλήτρια ξανά η Μπάγερν Μονάχου!

Η Μπάγερν είναι πρωταθλήτρια Γερμανίας για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν. Οι Βαυαβαροί ήταν ανώτεροι καθόλη την διάρκεια της σεζόν, έχοντας πετύχει ήδη 107 τέρματα στην Bundesliga, ενώ απομένουν ακόμα τέσσερις αγώνες.

Η ομάδα του Βενσάν Κομπανί κλείδωσε μαθηματικά την κατάκτηση του πρωταθλήματος τέσσερις αγωνιστικές πριν από το φινάλε καθώς το απόγευμα της Κυριακής (19/4) επιβλήθηκε της Στουτγκάρδης με και ξέφυγε με 15 βαθμούς από την δεύτερη Ντόρτμουντ.

Η “χρυσή” βίβλος

35 κατακτήσεις: Μπάγερν (1932, 1968–69, 1971–72, 1972–73, 1973–74, 1979–80, 1980–81, 1984–85, 1985–86, 1986–87, 1988–89, 1989–90, 1993–94, 1996–97, 1998–99, 1999–2000, 2000–01, 2002–03, 2004–05, 2005–06, 2007–08, 2009–10, 2012–13, 2013–14, 2014–15, 2015–16, 2016–17, 2017–18, 2018–19, 2019–20, 2020–21, 2021-22, 2022-23, 2024-25, 2025-2026)

9 κατακτήσεις: Νυρεμβέργη (1920, 1921, 1924, 1925, 1927, 1936, 1948, 1961, 1967–68)

8 κατακτήσεις: Ντόρτμουντ (1956, 1957, 1963, 1994–95, 1995–96, 2001–02, 2010–11, 2011–12)

7 κατακτήσεις: Σάλκε (1934, 1935, 1937, 1939, 1940, 1942, 1958)

6 κατακτήσεις: Αμβούργο (1923, 1928, 1960, 1978–79, 1981–82, 1982–83)

5 κατακτήσεις: Γκλάντμπαχ (1969–70, 1970–71, 1974–75, 1975–76, 1976–77), Στουτγκάρδη (1950, 1952, 1983–84, 1991–92, 2006–07)

4 κατακτήσεις: Καϊζερσλάουτερν (1951, 1953, 1990–91, 1997–98), Βέρντερ (1964–65, 1987–88, 1992–93, 2003–04)

3 κατακτήσεις: Λοκομοτίβ Λειψίας (1903, 1906, 1913), Γκρόιτερ Φιρτ (1914, 1926, 1929), Κολωνία (1962, 1963–64, 1977–78)

2 κατακτήσεις: Βικτόρια Βερολίνου (1908, 1911), Χέρτα (1930, 1931), Δρέσδη (1943, 1944), Ανόβερο (1938, 1954)

1 κατάκτηση: Μπλάου Βάις (1905), Φραϊμπούργκερ (1907), Καρλσρούη (1910), Χόλσταϊν Κιλ (1912), Φορτούνα Ντίστελντορφ (1933), Ραπίντ Βιένης (1941), Μάνχαϊμ (1949), Ροτ Βάις Έσεν (1955), Άιντραχτ Φρανκφούρτης (1959), Μόναχο 1860 (1965-66), Μπράουνσβαϊγκ (1966-67), Βόλφσμπουργκ (2008-09), Λεβερκούζεν (2023-24)

sport24.gr