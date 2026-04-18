Ισχυρή ομάδα, CL και... Αλέγκρι: Οι όροι που θέτει ο Μόντριτς για να παραμείνει και τη νέα σεζόν στη Μίλαν

Τι κι αν είναι 40 ετών, ο Λούκα Μόντριτς όχι μόνο δεν αποφάσισε να αποσυρθεί ή να επιλέξει μία ομάδα εκτός Ευρώπης που θα του προσφέρει ένα αστρονομικό συμβόλαιο το περασμένο καλοκαίρι αλλά μετακόμισε στη Serie A για λογαριασμό της Μίλαν έχοντας μάλιστα και καθοριστικό ρόλο στην ομάδα.

Ο Κροάτης σούπερ σταρ μετράει δύο γκολ και τρεις ασίστ σε 31 συμμετοχές στο ιταλικό πρωτάθλημα και φαίνεται πως θέλει να παραμείνει και τη νέα αγωνιστική περίοδο στους «ροσονέρι».

Ωστόσο, για να συμβεί αυτό έχει θέσει τρεις συγκεκριμένους όρους στη διοίκηση της Μίλαν, που δεν θέλει σε καμία περίπτωση να τον χάσει από το ρόστερ της, αφού βλέπει πως παίρνει πράγματα απ' αυτόν τόσο εντός, όσο και εκτός αγωνιστικού χώρου.

Αρχικά, ο Μόντριτς ζητά να χτιστεί μια ανταγωνιστική ομάδα που θα βρίσκεται στο top-3 της Serie A αλλά και να εξασφαλιστεί φέτος με κάθε τρόπο το εισιτήριο για το Champions League της νέας σεζόν. Τρίτος και τελευταίος όρος να διατηρηθεί στην άκρη του πάγκου ο Μασιμιλιάνο Αλέγκρι, που το όνομά του ακούγεται έντονα τις τελευταίες ημέρες για τη θέση του προπονητή στην εθνική Ιταλίας.

